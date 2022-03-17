Путин призвал крупные российские компании не бояться работать в Крыму

Владимир Путин

Крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться, можно начинать работать в Крыму, заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

"Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер - теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе", - приводит его слова ТАСС.

В частности, отметил он, Промсвязьбанк, "одно из ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием", в принципе, уже присутствует на полуострове, но теперь организация должна "начать работу в Крыму как можно быстрее и шире, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы".

Это станет серьезным стимулом для повышения деловой активности в Крыму, позволит расширять кооперацию с партнерами из других субъектов РФ, уверен глава государства.

Западные санкции против России создают стране немало проблем, но одновременно с этим и открывают новые возможности, отметил Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.03.2022, 19:17
    Гость: Пилот

    Из-за санкций Запада «Ростеху» придется в крайне жесткие сроки наладить масштабное производство гражданских самолетов. Также обсуждается возможность возобновить серийный выпуск среднемагистральных Ил-96 и Ту-214, сообщил через пресс-службу глава госкорпорации Сергей Чемезов.

  2. 17.03.2022, 18:55
    Гость: Щас, все

    побежали. Эти банки нахрен не нужны там. Нужно Яндекс-такси, МТС, другие сотовые операторы.. А они не пойдут. А про кредитовать под 20% это вообще анекдот. ))))

  3. 17.03.2022, 18:27
    Гость: Про возможности

    А не приходит в голову такой вариант - через год, два Россия опустится на такое дно, что Крым с честным референдумом назад в Украину рванет? И вежливые людишки не помогут?

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