Путин призвал крупные российские компании не бояться работать в Крыму

17:38 17.03.2022

Крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться, можно начинать работать в Крыму, заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

"Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер - теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе", - приводит его слова ТАСС.

В частности, отметил он, Промсвязьбанк, "одно из ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием", в принципе, уже присутствует на полуострове, но теперь организация должна "начать работу в Крыму как можно быстрее и шире, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы".

Это станет серьезным стимулом для повышения деловой активности в Крыму, позволит расширять кооперацию с партнерами из других субъектов РФ, уверен глава государства.

Западные санкции против России создают стране немало проблем, но одновременно с этим и открывают новые возможности, отметил Путин.