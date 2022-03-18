Путин предложил Госдуме переназначить Набиуллину главой Центробанка РФ

10:53 18.03.2022

Президент РФ Владимир Путин в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Думы 21 марта.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост главы ЦБ на рассмотрение Госдумы представляет президент, напоминает "Интерфакс".

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на пять лет.