Путин предложил Госдуме переназначить Набиуллину главой Центробанка РФ
Президент РФ Владимир Путин в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Думы 21 марта.
Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост главы ЦБ на рассмотрение Госдумы представляет президент, напоминает "Интерфакс".
Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на пять лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...а кто таких (как прикажете) "народных" депутатов выбирал?! То-то. Так что "неча на зеркало пенять".
Мной избранные депутаты будут ГОЛОСОВАТЬ против. Однозначно. За других - не знаю. Посмотрим...
А после задумывания что? идти сдаваться Киеву?
Какой же ты шустрый ивропывец.
Госдума,как говорится,не место для дискуссий.Поэтому ЕГО предложение будет принято без всяких колебаний большинством голосов 4-х партий.
Ну зачем же вы так. Она всего лишь исполняла ЦУ того, кто её туда назначил, то есть лично гегемона.
Второй вопрос и главный, он что сделал для предотвращения блокировки 90% всех ЗВР страны?
были проведены совещания и запрошены у соответствующих "профессионалов" советников ЦБ и Гегемона просчёт всех рисков и последствий санкций США? были даны указания выводить из структур США казённые денежки? Нет, судя по реалиям.
На днях Гегемон даже не пожурил Силуанов и Набиуллину за потерю более 10 триллионов рублей. Ерунда какая для бюджета.
Всё путём.
У меня всё чаще наступает осознание того, что скажем так гегемон сам вероятно "казачок засланный".
Уже имеются достоверные доказательства, что Горби работал на про-во Британии. Да и не секрет это, что Горби исполнил наказ Лондона- развал СССР. Боря работал на США, в его окружении были десятки сотрудников ЦРУ которые давали советы как ломать стены бывшего СССР.
А чей назначенец Гегемон? Вот то-то и оно.
Я прекрасно помню передачу (90-е) в которой сам Боря сказал, что он согласовывал кандидатуру приемника при поездке в США, на знаменитое его выступление в конгрессе США где он поздравил их с победой над СССР. Боря им сказал, что ручается за него.
Я лично исхожу из реалий, а не чьих то рассуждений на тему "если бы да кабы"
НабиДулина - это окончательный каюк экономике России.За что погибают хлопцы на Украине? Россия загннётся с таким главой ЦБ. Глазьев был прав. ВВП с амбициозными планами и его дилетантская команда добьёт Россию.....