Песков объяснил, почему Путин снова выдвинул Набиуллину на пост главы ЦБ
Внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка РФ является логическим продолжением высокой оценки главой государства ее работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого внесение ее кандидатуры на еще один срок", - приводит слова Пескова ТАСС.
Сегодня стало известно, что Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации. Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну да, 300 миллиардов европейско-зеленой валюты из "кубышки" страны, пущенные псу под хвост - это, несомненно, "высокая оценка итогам работы" этой дамочки. Вопрос только - для кого из бенефициаров она высокая?
"России не повезло опять..."
Из Вашего же текста следует, что как минимум третий.
Были ещё некоторые, один даже в советское время.
А, может, эти деньги РФ заплатила Байдену, чтоб открыто не лез куда не надо? Тут и Песков насчёт резких слов Байдена о Путине прокомментировал: "...с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера". Забывчивости? Значит, были какие-то договоренности? И эти 300 млрд., за которые никто не ответил. Намордники людям снять (пока воюют) разрешили, но сотрудничество с ВОЗ продолжается, Астра Зенеки продолжают свои эксперименты над россиянами... Всё это странно и дурно пахнет.
Они решили добить страну окончательно. Получится?..
так все и есть,основной враг внутренний