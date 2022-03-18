Песков объяснил, почему Путин снова выдвинул Набиуллину на пост главы ЦБ

Песков

Внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка РФ является логическим продолжением высокой оценки главой государства ее работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого внесение ее кандидатуры на еще один срок", -  приводит слова Пескова ТАСС.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации. Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2022, 19:30
    Гость: Сократ

    Ну да, 300 миллиардов европейско-зеленой валюты из "кубышки" страны, пущенные псу под хвост - это, несомненно, "высокая оценка итогам работы" этой дамочки. Вопрос только - для кого из бенефициаров она высокая?

  2. 18.03.2022, 19:23
    Гость: Сергей

    "России не повезло опять..."
    Из Вашего же текста следует, что как минимум третий.
    Были ещё некоторые, один даже в советское время.

  3. 18.03.2022, 19:23
    Гость: Ирина

    А, может, эти деньги РФ заплатила Байдену, чтоб открыто не лез куда не надо? Тут и Песков насчёт резких слов Байдена о Путине прокомментировал: "...с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера". Забывчивости? Значит, были какие-то договоренности? И эти 300 млрд., за которые никто не ответил. Намордники людям снять (пока воюют) разрешили, но сотрудничество с ВОЗ продолжается, Астра Зенеки продолжают свои эксперименты над россиянами... Всё это странно и дурно пахнет.

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