Песков объяснил, почему Путин снова выдвинул Набиуллину на пост главы ЦБ

13:42 18.03.2022

Внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка РФ является логическим продолжением высокой оценки главой государства ее работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого внесение ее кандидатуры на еще один срок", - приводит слова Пескова ТАСС.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации. Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года.