Путин выступил на концерте «Крымская весна» в Лужниках
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте "Крымская весна" в спорткомплексе "Лужники", приуроченном к восьмой годовщине возвращения Крыма.
Ключевые заявления российского лидера приводит РИА Новости.
О Крыме
- На своей земле, объединенные общей судьбой - так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели.
- Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и крайним националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение.
- За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов.
О военной операции
- Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы.
- Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с госпереворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцид. Цель операции — избавить людей от этого.
- Все заключается в том, что это (единство. — Прим. ред.) универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа, в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции — плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было.
- Мне приходят в голову слова из священного писания: "Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих".
- Так получилось, что начало операции совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Федора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал: "Грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда! Так сегодня! И так будет всегда!
Комментарии читателей Оставить комментарий
― Он ещё танцует?
― Танцует.
взять с собой набиуллину, вместе бы сплясали.
После того как Путин снова выдвинул Набиуллину на пост главы ЦБ,он стал для меня тем более не интересен. Как только его вижу на телевидении сразу переключаю канал ТВ вещания.
Быстро пройдёт и наступит прозрение
Кто звук выключил?