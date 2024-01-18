Лавров назвал страны, которые Россия считает близким окружением

© Telegram/МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что страны Ближнего Востока вошли в близкое окружение России. Отношения России с Китаем, по словам министра, сейчас более надежные и продвинутые, «нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны», пишет «Коммерсант».

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар»,— сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Он отметил заинтересованность России развивать отношения не только с отдельными странами, но и региональными структурами, такими как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Министр также отметил развитие отношений с Китаем. По его мнению, они «переживают наилучший период в многовековой истории». Также, как считает Лавров, «поступательно развиваются» отношения с Индией. Партнерство со странами Африки Россия выводит на «подлинно стратегический уровень», сказал министр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.01.2024, 20:45
    Гость: Анна

    Говорят,что за Ираном стоят уши Франции.Не будут персы с нами сотрудничать.Сотрудничает с нами только Беларусия.Что Иран Крым,Донбасс признал? Оказал нам поддержку в нашей спецоперации? Не понимаю вашу любовь к персам.

  3. 18.01.2024, 20:44
    Гость: Анна

    А союзники вы против кого? Союзники объединяются против кого-то. У вас с логикой как у Александра Третьего плохо. Понятно в кого Коля уродился.

  5. 18.01.2024, 19:53
    Гость: КУРС

    Кажется Лавров или что-то покурил, или выпил и плохо закусил. НЕТ у России друзей и союзников, только ситуативные, временные попутчики. Об этом ещё Александр 3-й говорил в своём завещании.

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