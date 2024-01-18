Лавров назвал страны, которые Россия считает близким окружением
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что страны Ближнего Востока вошли в близкое окружение России. Отношения России с Китаем, по словам министра, сейчас более надежные и продвинутые, «нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны», пишет «Коммерсант».
«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар»,— сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Он отметил заинтересованность России развивать отношения не только с отдельными странами, но и региональными структурами, такими как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Министр также отметил развитие отношений с Китаем. По его мнению, они «переживают наилучший период в многовековой истории». Также, как считает Лавров, «поступательно развиваются» отношения с Индией. Партнерство со странами Африки Россия выводит на «подлинно стратегический уровень», сказал министр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Оказывает "поддержку": шахеды кое-где заколебали. Зачем? Вопрос.
Говорят,что за Ираном стоят уши Франции.Не будут персы с нами сотрудничать.Сотрудничает с нами только Беларусия.Что Иран Крым,Донбасс признал? Оказал нам поддержку в нашей спецоперации? Не понимаю вашу любовь к персам.
А союзники вы против кого? Союзники объединяются против кого-то. У вас с логикой как у Александра Третьего плохо. Понятно в кого Коля уродился.
Александр Третий жил в 19-мвеке.Мироустройство сейчас другое.
Кажется Лавров или что-то покурил, или выпил и плохо закусил. НЕТ у России друзей и союзников, только ситуативные, временные попутчики. Об этом ещё Александр 3-й говорил в своём завещании.