Лавров назвал страны, которые Россия считает близким окружением

17:06 18.01.2024

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что страны Ближнего Востока вошли в близкое окружение России. Отношения России с Китаем, по словам министра, сейчас более надежные и продвинутые, «нежели военный союз в его прежнем понимании эпохи холодной войны», пишет «Коммерсант».

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар»,— сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Он отметил заинтересованность России развивать отношения не только с отдельными странами, но и региональными структурами, такими как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Министр также отметил развитие отношений с Китаем. По его мнению, они «переживают наилучший период в многовековой истории». Также, как считает Лавров, «поступательно развиваются» отношения с Индией. Партнерство со странами Африки Россия выводит на «подлинно стратегический уровень», сказал министр.