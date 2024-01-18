Глава Башкирии прокомментировал несанкционированные акции в республике

Экстремизм и попытки расшатать ситуацию в Башкортостане недопустимы, власти намерены показать «истинные лица» активистов, которые прячутся под масками «мирных чабанов», заявил глава республики Радий Хабиров, комментируя несанкционированные акции в регионе.

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», – написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом Хабиров прокомментировал приговор активисту Фаилю Алсынову (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), пишут «Ведомости». Глава республики напомнил, что Алсынов ранее уже привлекался к административной ответственности по делу об экстремизме.

«Я переживаю – где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», – заявил он.

Хабиров подчеркнул, что как глава Башкирии будет защищать республику «от любой попытки раскачать межнациональное согласие».

17 января Баймакский районный суд Башкортостана приговорил Алсынова к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. Возле суда в Баймаке перед оглашением собрались, по утверждению присутствовавших там журналистов, несколько тысяч человек. После вынесения приговора начались стычки между участниками несогласованной акции и полицейскими.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 (организация и участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.01.2024, 22:42
    Гость: Чавес 10 Не главе

    А ты провокатор. Ну отделятся, а дальше что? Это же будет просто дырка на карте. Уроки не выучили еще?

  4. 18.01.2024, 22:04
    Гость: Vlad

    Вот вот теперь еще башкиро-бандеровцы добавились, потом фашисто-татары подтянутся , за ими мордовские нацики. Походу никто не понимает какая Россия хорошая

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