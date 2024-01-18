В Совете Федерации предложили изменить правила выдачи потребкредитов

Совет Федерации разработал законопроект, обязывающий кредиторов узнавать у получателей потребкредитов цель получения этих займов и источники исполнения обязательств по ним.

Как пишет РИА Новости, документ уже направлен на оценку в ЦБ РФ, Минфин и Минюст.

"При обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа) кредитор обязан выяснить цели получения заемщиком кредита; планируемые источники исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита, возможные риски заемщика", - приводит агентство выдержку из документа.

Законопроект также обяжет кредиторов удостоверяться в свободе волеизъявления заемщика на получение потребкредита, в намерении исполнять обязательства по потребкредиту, а также в том, чтобы заемщик брал кредит, не находясь под влиянием обмана, насилия, угрозы, что предусматривается пунктами 1-3 статьи 179 ГК РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2024, 18:17
    Гость: stalker

    Можно подумать что банки без этих указявок из Совета Федерации не разобрались бы по каким правилам потребкредиты выдавать.

  3. 18.01.2024, 14:40
    Гость: Поясняю

    Потому же почему абсолютно здоровым людям поликлиника делает рассылку ненужных уведомлений о диспансеризации,МЧС присылает уведомление о смене погоды,а в ящиках у всех оказывается реклама "купи участок земли"

  4. 18.01.2024, 14:36
    Гость: ABCD

    Эти меры конечно уменьшат ко-во заёмщиков у банков, так как многие заёмщики не захотят раскрывать свои реальные источники доходов, а официальные могут не подходить под эти определения - возможности погашения кредитов.
    За то дадут повод банкирам требовать имущество в залог, больше лохов демократии окажутся без квартир, машин, земельных участков и итд... ну и увеличат ко-во мошенников которые будут подделывать документы на кредиты.

  5. 18.01.2024, 14:35
    Гость: Ну

    Все банки и так в частных волосатых руках эффективных собственников-менеджеров, банкиров-ростовщиков. Как и образование, как и медицина, как и общественный транспорт, как интернет и связь, как и энергоресурсы ,как и недра с природными ресурсами, как и . Осталось в частные руки отдать полицию, МЧС, прокуратуру, думу, суды , бюджеты всех уровней.... и тогда точно заживем... Ну прямо будет дикий развитой капитализм с человеческим лицом..

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