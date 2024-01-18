В Совете Федерации предложили изменить правила выдачи потребкредитов

09:25 18.01.2024

Совет Федерации разработал законопроект, обязывающий кредиторов узнавать у получателей потребкредитов цель получения этих займов и источники исполнения обязательств по ним.

Как пишет РИА Новости, документ уже направлен на оценку в ЦБ РФ, Минфин и Минюст.

"При обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа) кредитор обязан выяснить цели получения заемщиком кредита; планируемые источники исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита, возможные риски заемщика", - приводит агентство выдержку из документа.

Законопроект также обяжет кредиторов удостоверяться в свободе волеизъявления заемщика на получение потребкредита, в намерении исполнять обязательства по потребкредиту, а также в том, чтобы заемщик брал кредит, не находясь под влиянием обмана, насилия, угрозы, что предусматривается пунктами 1-3 статьи 179 ГК РФ.