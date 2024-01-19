В России в 2026 году запустят полностью беспилотный поезд

АО

РЖД запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, летом 2024 года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд, заявил глава холдинга Олег Белозеров.

"Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 "А". Следующий этап - полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" - полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", - приводит его слова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2026 года беспилотное управление и автономный ход могут быть применены в поездах московского метро следующего поколения. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2024, 20:24
    Гость: коммунист

    Расскажи лучше как обнаруживать и сбивать БПЛА, а не заговаривай зубы. Сначала вопрос жизни или смерти от сошедшего с БПЛА боеприпаса, а потом об автоматике и телемеханике.

  4. 19.01.2024, 19:37
    Гость: таки да

    А на какой элементной базе будет сия автоматика?На ЧИПах от китайских детских игрушек?Нет в России своей электроники и наверное уже и не будет.Очередное прожектерство - бабла срубить.

  5. 19.01.2024, 18:44
    Гость: Не буду

    И большинство "писак" здесь на форуме КМ тоже плакать не будут, а, скорее, очень даже наоборот. Ведь тогда не потребуется завозить "гастарбайтеров", а на стройки, в таксисты и в дворники пойдут граждане России, освободившиеся от работы машинистами на железной дороге. Так ведь?

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