В России в 2026 году запустят полностью беспилотный поезд
РЖД запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, летом 2024 года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд, заявил глава холдинга Олег Белозеров.
"Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 "А". Следующий этап - полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" - полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", - приводит его слова ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2026 года беспилотное управление и автономный ход могут быть применены в поездах московского метро следующего поколения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Расскажи лучше как обнаруживать и сбивать БПЛА, а не заговаривай зубы. Сначала вопрос жизни или смерти от сошедшего с БПЛА боеприпаса, а потом об автоматике и телемеханике.
в стране убрать такого "машиниста".
Вот это да!
А на какой элементной базе будет сия автоматика?На ЧИПах от китайских детских игрушек?Нет в России своей электроники и наверное уже и не будет.Очередное прожектерство - бабла срубить.
И большинство "писак" здесь на форуме КМ тоже плакать не будут, а, скорее, очень даже наоборот. Ведь тогда не потребуется завозить "гастарбайтеров", а на стройки, в таксисты и в дворники пойдут граждане России, освободившиеся от работы машинистами на железной дороге. Так ведь?