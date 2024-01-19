В России в 2026 году запустят полностью беспилотный поезд

13:33 19.01.2024

РЖД запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, летом 2024 года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд, заявил глава холдинга Олег Белозеров.

"Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 "А". Следующий этап - полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" - полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", - приводит его слова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2026 года беспилотное управление и автономный ход могут быть применены в поездах московского метро следующего поколения.