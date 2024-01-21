В порту под Петербургом из-за двух взрывов загорелся терминал НОВАТЭКа
В результате двух взрывов произошел пожар в терминале компании НОВАТЭК порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил глава района Юрий Запалатский.
"В 2:45 поступил звонок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что в порту Усть-Луга на предприятии "Новатэк" произошли два взрыва. В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти. Было принято решение о режиме повышенной готовности", - приводит его слова ТАСС.
По словам Запалатского, на момент взрывов на предприятии находились 148 человек. Жертв и пострадавших нет.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что на территории терминала произошел пожар, пострадавших нет.
На данный момент пожар локализовали, пишет РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу ЕДДС Кингисеппского района. "Пожар локализован, но не ликвидирован. Там горит одна цистерна объемом 100 кубометров", – уточнил собеседник агентства.
По данным сервиса отслеживания морских судов Marinetraffic, в районе терминала находились порядка пяти танкеров под флагами Панамы, Габона, Либерии и Греции.
В порту Усть-Луга находится комплекс НОВАТЭКа по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, он был запущен в 2013 году. Комплекс позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут; готовую продукцию отгружают на экспорт морским транспортом, сообщает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
на...ть на этот порт , в Донецке люди погибли и снова озабоченность .
для того что бы раздолбать мосты, плотины, электростанции и трансформаторы ОМП не нужно.
Это не диверсия, это удар высокоточным оружием дальнего действия, вероятно выполненным с использованием стелс-технологий (раз эти дроны столько пролетели над Россией) - ну, это если не прятать голову в песок.
Про ОМП забудьте - Китай и Индия однозначно предупредили: в случае применения Россией его против Украины они не смогут более оказывать ей пассивную поддержку экономически и дипломатические (позицией в ООН), будут вынуждены присоединиться к санкциям против неё и прекратить экономическое сотрудничество с ней. Наверняка так же поступят и остальные члены БРИКС, ШОС (там Китай заправляют) и даже ОДКБ - кому охота прослыть пособником людоеда?
Так, что этот российский джокер в этом конфликте не играет. Его применение означало бы признание своей военной немощности.
ДА,СЧАС ЗАЙДУТ В СОСЕДНЮЮ КОМНАТУ И ПРОВЕРЯТ.
А Путин на сказки бжезинского повелчя