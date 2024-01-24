Опубликован список украинских военнопленных, летевших на сбитом Ил-76

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, сбитом ВСУ.

Она выложила фотографию таблицы с фамилиями и датами рождения украинских военнослужащих, которых везли для обмена.

Фото: margaritasimonyan / Telegram

Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области, пишет РИА Новости. В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.

Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.

По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.

По данным телеграм-канала Baza, обломки упавшего Ил-76 разбросало на пять километров в районе падения. Часть упала на участки местных жителей. На месте работают сотрудники военной полиции — спасателям собирать обломки пока не разрешают. Первые тела погибших в авиакатастрофе обнаружены в радиусе 1,5-2 километра от места падения самолёта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.01.2024, 21:20
    Гость: Vlad

    Пилоты молодцы. Увели сбитый падающий борт от села, в поле.....после попадания 3 ракет ?

  4. 24.01.2024, 21:09
    Гость: Сябръ

    Жаль.Летели и уже радовались по-людски...и такой привет от фашистских сотоварисчей...опустите зелика в АД.

Все комментарии (61)
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