16:09 24.01.2024

Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Какие ракеты и пусковые установки были использованы? Давайте подготовим обращение к конгрессу США и бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками. Они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», – приводят его слова «Ведомости».

«Своих солдат расстреляли в воздухе. Своих. Там их матери ждали. Жены ждали. Дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами», – высказался председатель ГД.

Минобороны РФ сообщило, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, на борту находились 65 военнопленных вооруженных сил Украины, перевозимых в регион для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.