Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Какие ракеты и пусковые установки были использованы? Давайте подготовим обращение к конгрессу США и бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками. Они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», – приводят его слова «Ведомости».

«Своих солдат расстреляли в воздухе. Своих. Там их матери ждали. Жены ждали. Дети ждали. Вышли на решение. Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами», – высказался председатель ГД.

Минобороны РФ сообщило, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, на борту находились 65 военнопленных вооруженных сил Украины, перевозимых в регион для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.01.2024, 21:06
    Гость: Возможен и такой вариант

    Вполне возможно, что Ил-76 перевозил не пленных украинцев, а ракеты и другие боеприпасы. Разведка ВСУ об этом заранее узнала и самолет был сбит. Ну а списки пленных с русскими фамилиями составить не трудно. Своих солдат руководство ВСУ, конечно, не стало бы убивать.

  2. 24.01.2024, 20:08
    Гость: Да

    Не утверждай ничего, Сергей. Рвануло топливо. Ракеты всё сразу не взрываются,была бы, канонада..

    Иначе можешь сесть в лужу, как с Бучей.

    Ракеты самолётами на закрытвй аэродром не возят, слишком опасно.

    Да и остатки сбивших самолёт ракет обязательно найдут. Американских или немецких.

  3. 24.01.2024, 20:01
    Гость: Да

    Ракеты могли быть и немецктии, и американскими..

    А если уж всё модели вспоминать,то есть и совместно американо-норвежская. .

  4. 24.01.2024, 19:51
    Гость: это

    напрасный труд.Вот если бы РФ лишила Великобританию и Норвегию морских добывающих газовых и нефтяных платформ,и подводные кабели на дне морском повредила,то это был бы достойный ответ продажным европейцам.

  5. 24.01.2024, 19:33
    Гость: Нэма дурных!

    Управление - процесс информационный. Чем больше людей поймёт, что в Куеве орудует нацистская банда военных преступников, тем меньше будет финансирования из Евросоюза и больше сохранено жизней (дядя Сэм финансировать нациков не в состоянии, ибо он сам остался без штанов). Как известно, даже маленькая струйка воды способна камни точить!

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