Соглашение о приграничном сотрудничестве РФ и Финляндии прекратило действие

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Соглашение о приграничном сотрудничестве между Москвой и Хельсинки прекратило свое действие 24 января, сообщили в МИД РФ.

"24 января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", - цитирует заявление ТАСС.

25 октября 2023 года посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ. Ему заявили, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству. В ноте отмечалось, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.01.2024, 23:37
    Гость: хрень херсонская

    Солнце встаёт над рекой Хуанхэ
    Китайцы рыть окопы идут
    По горсточке риса имеют в руке
    и Мао портреты несут.
    Хор припев:
    Уняя-уня-ня, уня-ня, уня-уня у-ня-ня!
    НО от Москвы до Британских морей
    Красная армия всех сильней

    Ну вот так примерно. Помню как в 1969 году со всех прийсков резко мобилизовали всех мужиков, потом правда вернули месяца через четыре. Худых, голодных.
    Так что ты губу закатай про восточных друзяк. Хороший китаец - мертвый китаец. И уверяю тебя, что Хамасовец тоже хороший мертвый.

  4. 24.01.2024, 21:59
    Гость: за что боролись...

    Кричали Финляндия была наша?
    Докричались.
    Ну прекратилось. ну и что.
    Правильно, на фиг нам ента Финка, у нас разворот на Восток, наши друзья ХАМАС и Хуситы йеменские. Ещё Иран и Сев. Корея.

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