Соглашение о приграничном сотрудничестве РФ и Финляндии прекратило действие
Соглашение о приграничном сотрудничестве между Москвой и Хельсинки прекратило свое действие 24 января, сообщили в МИД РФ.
"24 января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", - цитирует заявление ТАСС.
25 октября 2023 года посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ. Ему заявили, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству. В ноте отмечалось, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
иванов с мединским повесят доску маннергейма?
мы тоже уже не братья?
Солнце встаёт над рекой Хуанхэ
Китайцы рыть окопы идут
По горсточке риса имеют в руке
и Мао портреты несут.
Хор припев:
Уняя-уня-ня, уня-ня, уня-уня у-ня-ня!
НО от Москвы до Британских морей
Красная армия всех сильней
Ну вот так примерно. Помню как в 1969 году со всех прийсков резко мобилизовали всех мужиков, потом правда вернули месяца через четыре. Худых, голодных.
Так что ты губу закатай про восточных друзяк. Хороший китаец - мертвый китаец. И уверяю тебя, что Хамасовец тоже хороший мертвый.
Кричали Финляндия была наша?
Докричались.
Ну прекратилось. ну и что.
Правильно, на фиг нам ента Финка, у нас разворот на Восток, наши друзья ХАМАС и Хуситы йеменские. Ещё Иран и Сев. Корея.