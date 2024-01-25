В Думе предложили создать купол безопасности над стратегическими объектами

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" для защиты от атак беспилотников над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры в РФ, сообщает РИА Новости.

Летом прошлого года Гусев предлагал создать такой купол над Москвой. В письме он сообщает, что на данный момент купол создан, разработаны и используются технические решения, ограждающие стратегически важные объекты города от БПЛА. По его словам, такие куполы созданы и над "некоторыми городами и стратегическими объектами в пограничной зоне".

"Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА. Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ", - следует из письма.

По словам Гусева, затраты на создание системы защиты от БПЛА существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один террористический акт.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.01.2024, 19:24
    Гость: stalker

    А пупок не развяжется с учетом того, что у нас таких стратегических объектов очень много ? Средства (включая технические) на это есть ?

  3. 25.01.2024, 19:15
    Гость: Это как?

    Прилетело же уже прямо по кумполу. Могло и по плеши прилететь.
    Приехал новый инструмент. Сейчас вводят в программу образ цели и дрон сам ищет, переодеться в платье уже не получится.

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