В Думе предложили создать купол безопасности над стратегическими объектами
Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать "купола безопасности" для защиты от атак беспилотников над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры в РФ, сообщает РИА Новости.
Летом прошлого года Гусев предлагал создать такой купол над Москвой. В письме он сообщает, что на данный момент купол создан, разработаны и используются технические решения, ограждающие стратегически важные объекты города от БПЛА. По его словам, такие куполы созданы и над "некоторыми городами и стратегическими объектами в пограничной зоне".
"Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА. Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ", - следует из письма.
По словам Гусева, затраты на создание системы защиты от БПЛА существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один террористический акт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и введение кучи новых поборов
А пупок не развяжется с учетом того, что у нас таких стратегических объектов очень много ? Средства (включая технические) на это есть ?
Прилетело же уже прямо по кумполу. Могло и по плеши прилететь.
Приехал новый инструмент. Сейчас вводят в программу образ цели и дрон сам ищет, переодеться в платье уже не получится.
И я Восхищаюсь!!
зад...ы прикрывают слуги народа. Всех - на фронт.