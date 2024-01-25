Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии

15:22 25.01.2024

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР и бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Слушания прошли в закрытом режиме, пишет «Коммерсант».

«Служу Отечеству»,— отреагировал на приговор Игорь Стрелков.

Прокурор в прениях просил приговорить Игоря Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима (на месяц меньше максимально наказания) и лишить права администрировать сайты.

Игорь Стрелков не признал вину. В ноябре он призвал своих сторонников сформировать штаб для поддержки его на выборах президента весной 2024 года. Однако его инициативная группа не смогла представить документы в Центризбирком из-за отсутствия подписи Игоря Стрелкова, который был под арестом в СИЗО «Лефортово».

По словам самого Игоря Стрелкова, основанием для дела стали два поста в Telegram о сдаче Крыма Украине и проблемах с денежным довольствием военных. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день он был арестован.