Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР и бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Слушания прошли в закрытом режиме, пишет «Коммерсант».
«Служу Отечеству»,— отреагировал на приговор Игорь Стрелков.
Прокурор в прениях просил приговорить Игоря Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима (на месяц меньше максимально наказания) и лишить права администрировать сайты.
Игорь Стрелков не признал вину. В ноябре он призвал своих сторонников сформировать штаб для поддержки его на выборах президента весной 2024 года. Однако его инициативная группа не смогла представить документы в Центризбирком из-за отсутствия подписи Игоря Стрелкова, который был под арестом в СИЗО «Лефортово».
По словам самого Игоря Стрелкова, основанием для дела стали два поста в Telegram о сдаче Крыма Украине и проблемах с денежным довольствием военных. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день он был арестован.
Комментарии читателей Оставить комментарий
.. брата Ленина казнили , просто так, по подозрению в покушении на главаря колонизаторов России Гольштейн готтороп Гогенцоллерн по кличке Романов.. только, своего Керенского и генералов с министрами испугался помазаник и сам уволился ..
Орнитологи говорят что,..птицу видно,по полету,!!??
Жена точно знает.
.. сделал,- пошёл в охранку ель Цинизма аккурат, после очередного антиконституционного переворота устроенного им и его боевикам со шрамом от фуражки, расстрелявших высший орган государственной власти из танков и без оружных защитников конституционного строя РСФСР на площади из пулеметов??!!
и юрию деточкину!