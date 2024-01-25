В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа

10:10 25.01.2024

Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

"При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует", - сказал Шейкин РИА Новости.

По его словам, на "сером" рынке существует большое число "нелегальных" сим-карт. Он отметил, что это связано с "нарушением закона "О связи" операторами связи и дилерами, осуществляющими реализацию сим-карт при их оформлении без подтверждения паспортных данных абонентов.

"В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с помощью них можно переводить средства на лицевом счет - а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК РФ – "Неправомерный оборот средств платежей", - подчеркнул парламентарий.

Также сенатор предложил усилить административную ответственность операторов связи за несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте - "вплоть до прекращения деятельности юридического лица".