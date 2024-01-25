В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа
Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.
"При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует", - сказал Шейкин РИА Новости.
По его словам, на "сером" рынке существует большое число "нелегальных" сим-карт. Он отметил, что это связано с "нарушением закона "О связи" операторами связи и дилерами, осуществляющими реализацию сим-карт при их оформлении без подтверждения паспортных данных абонентов.
"В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с помощью них можно переводить средства на лицевом счет - а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК РФ – "Неправомерный оборот средств платежей", - подчеркнул парламентарий.
Также сенатор предложил усилить административную ответственность операторов связи за несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте - "вплоть до прекращения деятельности юридического лица".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Браво!
Вообще запретить Мобильную связь снести вышки мобильной связи как Британия-ЦРУ оружие массового поражения что уже очевидный факт и измена Родины! Снести все спутники над территорией России как минимум это Британские Военные системы убийства России и каждого Россиянина и это измена Родины! Запретить весь интернет как главное оружие Британского империализма против России-СССР это оружие должно быть уничтожено до полной Победы России-СССР! Ни каких Британия-ЦРУ технологий ни каких компромиссов последняя война всех и вся лучшего и свободного против оккупантов Британия-ЦРУ и их пособников! За полную Победу над Британией!!!
?
благих там даже намерений не осталось.
И такие вот дебилы сидят в госудме..
Потихоньку проталкивают фашизм и концлагерь в России.
Я бы таких уродов лишал-бы мандата и сразу лес валить.
Потому что когда тн депутат ведет деятельность направленную на подрыв конституции рф и конституционных прав граждан рф - это уже не просто коррупция..
Он еще по сути тихой сапой проталкивает американское законодательство по тотальной слежке за гражданами, которое было продавлено левыми после тн "атаки" на башни в Нью Йорке.
На кого работает энтот товарыщ?