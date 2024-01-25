В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа

© KM.RU, Алексей Белкин

Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

"При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует", - сказал Шейкин РИА Новости.

По его словам, на "сером" рынке существует большое число "нелегальных" сим-карт. Он отметил, что это связано с "нарушением закона "О связи" операторами связи и дилерами, осуществляющими реализацию сим-карт при их оформлении без подтверждения паспортных данных абонентов.

"В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с помощью них можно переводить средства на лицевом счет - а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК РФ – "Неправомерный оборот средств платежей", - подчеркнул парламентарий.

Также сенатор предложил усилить административную ответственность операторов связи за несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте - "вплоть до прекращения деятельности юридического лица".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.01.2024, 17:22
    Гость: VKPb

    Вообще запретить Мобильную связь снести вышки мобильной связи как Британия-ЦРУ оружие массового поражения что уже очевидный факт и измена Родины! Снести все спутники над территорией России как минимум это Британские Военные системы убийства России и каждого Россиянина и это измена Родины! Запретить весь интернет как главное оружие Британского империализма против России-СССР это оружие должно быть уничтожено до полной Победы России-СССР! Ни каких Британия-ЦРУ технологий ни каких компромиссов последняя война всех и вся лучшего и свободного против оккупантов Британия-ЦРУ и их пособников! За полную Победу над Британией!!!

  5. 25.01.2024, 13:48
    Гость: Кузнечик

    И такие вот дебилы сидят в госудме..
    Потихоньку проталкивают фашизм и концлагерь в России.
    Я бы таких уродов лишал-бы мандата и сразу лес валить.
    Потому что когда тн депутат ведет деятельность направленную на подрыв конституции рф и конституционных прав граждан рф - это уже не просто коррупция..
    Он еще по сути тихой сапой проталкивает американское законодательство по тотальной слежке за гражданами, которое было продавлено левыми после тн "атаки" на башни в Нью Йорке.
    На кого работает энтот товарыщ?

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