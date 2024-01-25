Трепова получила 27 лет колонии по делу о гибели военкора Татарского
Второй Западный окружной военный суд 25 января на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) к 27 годам колонии строгого режима по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и еще 52 человека пострадали, сообщает РБК.
Обвинение просило для Треповой 28 лет лишения свободы и штраф 800 тыс. руб. Ее обвиняли по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК), подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Трепова признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения.
В последнем слове девушка заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По ее словам, она не знала, что в статуэтке, которую она передала военкору, находилась бомба: она полагала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение в суде заявляло, что версия Треповой, по которой она не знала о бомбе в статуэтке, подтверждения не находит. По словам прокурора, девушка привела замаскированное взрывное устройство в боевое состояние, а сам взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты.
Трепова также заявляла, что ее не обвиняли бы в умышленном теракте, если бы сохранилась переписка с кураторами. Она попросила отправить дело на доследование, назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу, учесть смягчающие обстоятельства, а также напомнила о своем сотрудничестве со следствием и предоставлении всех данных со смартфона.
19 января пострадавшие при теракте попросили в суде взыскать с Треповой свыше 41 млн руб. в качестве компенсации морального и имущественного вреда. Иски поданы 21 человеком, в том числе матерью Татарского, которая попросила взыскать 15 млн.
Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В тот день там проходила творческая встреча Татарского.Мероприятие началось около 17:00 мск, а сообщение о взрыве поступило в 18:13. Взорвалась статуэтка, которую Трепова подарила Татарскому. Статуэтка в виде бюста самого военкора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да уж, впаяли так впаяли.
И вам того же...
Нашли дуру террористку, отчитались, получили ордена, медали, премии, зарплаты, льготы, ништяки, закрыли дело. Ура!!! А кто организовал, заказал, начинил статуэтку взрывчаткой? Нинашли? За всех эта дурочка будет отдуваться?
Вспоминаю, было такое дело. Она принесла статуетку в коробке и не осталась в кафе, а ушла. Именно это послужило предположением, что она знала, что в коробке мина.
За убийство путём организации взрыва в помещении с людьми такой срок в самый раз.
Трёпова получила по заслугам.
А вообще странный день сегодня - справедливый приговор Трёповой и НЕ справедивый приговор Стрелкову... Точнее Стрелкову вообще никаких приговоров, а орден дать!