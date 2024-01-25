Магистратуру в России разделят на специализированную и исследовательскую
В процессе изменения системы высшего образования в России магистратура может разделиться на профессиональную для получения более глубоких знаний и исследовательскую для перехода в науку, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с представителями студенческого Медиацентра Минобрнауки.
По его словам, главной целью магистратуры должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома. «Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений», – цитируют министра «Ведомости».
Выпускник школы должен получить базовое высшее образование, которого будет достаточно, чтобы реализовать себя на рынке труда. Обучение можно продолжить позже, в зависимости от того, как складывается профессиональная траектория, добавил министр. «В этом случае магистратура позволит получить углубленные профессиональные знания с учетом специфики карьеры», – заключил он.
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Обучение будет состоять из бакавлавриат усеченное общее как бы высшее образование, а потом сново учить общее обычное высшее образование. У меня был знакомый, который закончил физмат школу. Первый год проболтался, он в ФМШ учил высшую математику, физику и т.д., а когда перешел на 2 курс, то оказалось и математики и физики ФМШ не хватает, надо учить то, что не доучил, а собраться и перестроится не мог. И вылетел.
Все эти как бы реформы приведут только к тому, что студентов сделают лейтенантами запаса и пошлют умирать. Воевать же некому, охранки всего 5.5 млн силовиков, это слишком мало на все дворцы и яхты.
Поэтому со второго курса толковые ребята будут утекать в страны без воинской повинности.
Фальков чего то не договаривает.
Возможно, речь о возвращения части "магистров" к бывшему инженерному образованию, которое сейчас именуют "специалитет" ..
Вот бакалавры (практически непригодное у нас понятие, что то вроде незаконченного высшего.) , которые не наукой думают заниматься,, и получат вариант "углубленного профессионального" образования..
Пройдёт время, и их, возможно,, назовут инженерами.. Или там историками-филологами..
А те,, кому дальше учиться, суждено (судьбой,, видимо :-) получат Ганс стать магистрами, у коих в документах будет указано, что они имеют право "заниматься, научной деятельностью", и естественно, идти в аспирантуру..
. Это,естественно,мои домыслы. Но без этого непонятно, зачем ещё раз огород городить..
И так всех запутали.. Бакалавриатом этим недоделанным.. Ни два, ни полтора.. Хуже советского среднего профессионального..
..
магистратуры с магистрами нужно отправить туда, откуда их завезли.
щяс все "про бабло", т.к. бабло превыше всего.