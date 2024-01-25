Магистратуру в России разделят на специализированную и исследовательскую

19:26 25.01.2024

В процессе изменения системы высшего образования в России магистратура может разделиться на профессиональную для получения более глубоких знаний и исследовательскую для перехода в науку, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с представителями студенческого Медиацентра Минобрнауки.

По его словам, главной целью магистратуры должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома. «Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений», – цитируют министра «Ведомости».

Выпускник школы должен получить базовое высшее образование, которого будет достаточно, чтобы реализовать себя на рынке труда. Обучение можно продолжить позже, в зависимости от того, как складывается профессиональная траектория, добавил министр. «В этом случае магистратура позволит получить углубленные профессиональные знания с учетом специфики карьеры», – заключил он.