Магистратуру в России разделят на специализированную и исследовательскую

Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин

В процессе изменения системы высшего образования в России магистратура может разделиться на профессиональную для получения более глубоких знаний и исследовательскую для перехода в науку, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с представителями студенческого Медиацентра Минобрнауки.

По его словам, главной целью магистратуры должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома. «Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений», – цитируют министра «Ведомости».

Выпускник школы должен получить базовое высшее образование, которого будет достаточно, чтобы реализовать себя на рынке труда. Обучение можно продолжить позже, в зависимости от того, как складывается профессиональная траектория, добавил министр. «В этом случае магистратура позволит получить углубленные профессиональные знания с учетом специфики карьеры», – заключил он.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2024, 06:56
    Гость: Алексей

    Обучение будет состоять из бакавлавриат усеченное общее как бы высшее образование, а потом сново учить общее обычное высшее образование. У меня был знакомый, который закончил физмат школу. Первый год проболтался, он в ФМШ учил высшую математику, физику и т.д., а когда перешел на 2 курс, то оказалось и математики и физики ФМШ не хватает, надо учить то, что не доучил, а собраться и перестроится не мог. И вылетел.

  2. 25.01.2024, 21:44
    Гость: Бобер

    Все эти как бы реформы приведут только к тому, что студентов сделают лейтенантами запаса и пошлют умирать. Воевать же некому, охранки всего 5.5 млн силовиков, это слишком мало на все дворцы и яхты.
    Поэтому со второго курса толковые ребята будут утекать в страны без воинской повинности.

  3. 25.01.2024, 21:26
    Гость: Да

    Фальков чего то не договаривает.

    Возможно, речь о возвращения части "магистров" к бывшему инженерному образованию, которое сейчас именуют "специалитет" ..

    Вот бакалавры (практически непригодное у нас понятие, что то вроде незаконченного высшего.) , которые не наукой думают заниматься,, и получат вариант "углубленного профессионального" образования..

    Пройдёт время, и их, возможно,, назовут инженерами.. Или там историками-филологами..

    А те,, кому дальше учиться, суждено (судьбой,, видимо :-) получат Ганс стать магистрами, у коих в документах будет указано, что они имеют право "заниматься, научной деятельностью", и естественно, идти в аспирантуру..

    . Это,естественно,мои домыслы. Но без этого непонятно, зачем ещё раз огород городить..

    И так всех запутали.. Бакалавриатом этим недоделанным.. Ни два, ни полтора.. Хуже советского среднего профессионального..

    ..

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей
Торг за 2 доллара: индийские НПЗ усиливают давление на российских экспортеров нефти
При обстреле украинскими войсками Донецка погибли люди
Самолет ВМС США курсировал около Крыма во время авиаудара ВСУ
Избранное
Король и Шут «Официальный саундрек. Часть 1» (интернет-релиз)
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Странные судебные иски
Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев, 26 августа, Music Media Dome
Castle Heat «Так должно быть?» (интернет-сингл)
«Конец Фильма», 2 февраля, «16 Тонн»
Федоров и Крузенштерн «Блэйк»
Манаби и Сатори «Невеста» (интернет-сингл)
Путина попросили пресечь самовластное хозяйничанье в Москве с дистанционным образованием
Россия спасает Китай электроэнергией
«Запрещенные барабанщики», 20 июля, «16 Тонн. Арбат»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации