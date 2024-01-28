МИД РФ заявил о планах Украины украсть российские активы на $2 млрд

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат указал, что планы Украины конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148 можно однозначно рассматривать как "ничем не прикрытое воровство", но планы киевского режима, как отметил Полищук, этим не ограничиваются.

"На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных "решения" по искам Минюста о конфискации частных активов упомянутой категории лиц. Еще шесть дел находятся на рассмотрении, включая иск к компании "Ильюшин Финанс Ко". Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в $2 млрд. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет", - рассказал Полищук в интервью ТАСС.

"С учетом процветающей на Украине коррупции нетрудно предположить, где в итоге окажутся конфискованные средства и чьи карманы они пополнят, - подчеркнул дипломат. - Подобные волюнтаристские решения Киева не соответствуют международно-правовым нормам прав собственности".

Ранее в Минюсте Украины заявили, что ведомство подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.01.2024, 15:54
    Гость: Сердечник

    Как всегда мое правительство мелко плавает и не знает, что у Укры пасть раззявлена на 200000$ минимум с учетом неизбежности делиться с боссами.

  4. 28.01.2024, 15:25
    Гость: Лучезар

    Ну и что в этом особенного? Всего лишь давняя традиция. Россия вскармливала нацистскую Украину десятилетиями.

  5. 28.01.2024, 15:20
    Гость: "Вояка" бы хоть не смешила планету:

    Что 'два миллиарда'? - копейки всё это,
    С ярмом репараций их если сравнить,
    Которые будет вторженка платить!

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