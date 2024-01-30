В Думу внесли закон о выплатах гражданским женам погибших в СВО бойцов

© KM.RU, Алексей Белкин

Рабочая группа по вопросам спецоперации на Украине внесла в Госдуму проект закона, который позволит защитить права гражданских жен погибших и без вести пропавших военнослужащих. 

«Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», – приводя слова руководителя группы, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака «Ведомости».

По его словам, законопроект создает правовой выход в ситуациях, когда мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или от одного года при наличии общего ребенка), а также вели совместное хозяйство. Если граждане не оформляли супружество официально, после гибели или пропажи участника спецоперации их отношения могут быть признаны брачными.

Решение будет принимать суд в особом порядке. Если он признает брак «фактическим», то супруга получит право быть наследником и сможет претендовать на положенные по закону льготы и выплаты. Турчак добавил, что законопроект имеет обратную силу и будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия.

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