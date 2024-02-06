Посла Израиля вызывали в российский МИД из-за недопустимых заявлений
Посол Израиля Симона Гальперин покинула МИД России, куда ее вызвали после интервью с критикой в адрес Сергея Лаврова. Дипломат пробыла в здании на Смоленской площади около полутора часов и уехала, не дав никаких комментариев, сообщает РИА Новости.
Как рассказали агентству в российском МИД, посла Израиля вызвали в связи с ее публичными недопустимыми высказываниями, искажающими внешнеполитические подходы Москвы и исторические реалии. Речь идет об интервью Гальперин газете "Коммерсант" от 5 февраля, в котором она заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы "принижает значение" холокоста. Посол также выразила сожаление, что Международный день памяти холокоста не включен в России в официальный календарь памятных дат.
На Смоленской площади отметили, что эти высказывания — крайне неудачное начало дипломатической миссии Гальперин. Там напомнили, что именно Москва в 2005 году инициировала резолюцию Генассамблеи ООН, которая внесла вклад в учреждение 27 января Международного дня памяти жертв холокоста. Дату выбрали не случайно — в этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау.
Кроме того, в МИД посоветовали послу не забывать, что у нее "нет монополии и верховного морального авторитета в рассуждениях на тему холокоста".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они -активные участники были.
Российская империя не "приютила" евреев, которые прекрасно жили себе в Польше. Но в 1772 году с участием России состоялся раздел Польши, за которым последовали еще два, и таким образом евреи оказались в России в условиях черты оседлости. Им запрещено было селиться в центральных российских областях, а в черте оседлости они не имели права владеть землей. Большинство жило в ужасной нищете и болезнях.
Вот как описывал жизнь еврея в Рoссии русский писатель Гарин-Михайловский: "Семен Илларионович четвертую часть в губернии земли дворянской проглотил и не подавился: двести тысяч десятин... Вырубил леса, уничтожил усадьбы, сады, как Мамай прошел по земле, тройную аренду за землю назначил крестьянам, всех нищими сделал, в кандалы заковал, все проклинают его... А когда случалось ...[еврею]... перед самыми торгами найти уже покупщика по вольной цене, Семен Илларионович разорвать готов был старого еврея и кричал: "Пропадаем от жидов!" А жидов-то всего десять человек на всю губернию, и богатства всех за одну селедку купить можно, а губерния разорена... А скажешь, правды не любят: "Ты еще рассуждать! Погоди, дай срок, жидюга проклятая..."
Так что насчет "приюта евреев" скажу вашими же словами:"Глупостей не пишите".
Во время европейских гонений Российской империи не было.
Застольное бормотание.
"А имена теперь дают все больше греческия. .."
Ну да, награды находили героев, которые в тылу наградные листы на себя заполняли...