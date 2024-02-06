Посла Израиля вызывали в российский МИД из-за недопустимых заявлений

17:37 6.02.2024

Посол Израиля Симона Гальперин покинула МИД России, куда ее вызвали после интервью с критикой в адрес Сергея Лаврова. Дипломат пробыла в здании на Смоленской площади около полутора часов и уехала, не дав никаких комментариев, сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в российском МИД, посла Израиля вызвали в связи с ее публичными недопустимыми высказываниями, искажающими внешнеполитические подходы Москвы и исторические реалии. Речь идет об интервью Гальперин газете "Коммерсант" от 5 февраля, в котором она заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы "принижает значение" холокоста. Посол также выразила сожаление, что Международный день памяти холокоста не включен в России в официальный календарь памятных дат.

На Смоленской площади отметили, что эти высказывания — крайне неудачное начало дипломатической миссии Гальперин. Там напомнили, что именно Москва в 2005 году инициировала резолюцию Генассамблеи ООН, которая внесла вклад в учреждение 27 января Международного дня памяти жертв холокоста. Дату выбрали не случайно — в этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау.

Кроме того, в МИД посоветовали послу не забывать, что у нее "нет монополии и верховного морального авторитета в рассуждениях на тему холокоста".

