СМИ: Россия разморозила средства КНДР в обмен на поставки вооружений

Фото: Kcna.kp

Россия разблокировала $9 млн из $30 млн замороженных северокорейских активов, размещенных в российском банке, и, возможно, помогает Северной Корее получить доступ к международным банковским сетям. Это произошло после того, как КНДР поставила РФ вооружение, сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

По информации разведки США, разблокированные деньги КНДР собирается потратить на закупку сырой нефти. Кроме того, собеседники газеты утверждают, что подставная северокорейская компания недавно открыла счет в одном из российских банков, чтобы, как предполагают разведчики, обойти санкции ООН, запрещающие большинству финансовых учреждений вести дела с Северной Кореей, пишет "Коммерсант".

По словам американских чиновников, новый банковский счет открыла компания, зарегистрированная в Южной Осетии. Высокопоставленный американский чиновник заявил NYT, что специфику банковских договоренностей в США пока не выяснили, однако эти действия соотносятся с ожиданиями Вашингтона от сотрудничества РФ и КНДР.

4 января координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР "недавно поставила России баллистические ракеты" и как минимум одну из них российские военные 30 декабря запустили по Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами утверждения Белого дома. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2024, 21:51
    Гость: русский

    Подумаешь - признали, завтра ветер подует в другую сторону - и все эти "признавальщики" быстренько "переобуются в полёте" и признают страной-агрессором Украину. Делов-то!

  3. 07.02.2024, 20:42
    Гость: Nic

    За всё платить надо, дешовые.
    Скинули яныка, допустили захват куева бандеровским отродьем.
    Хотели на халявку в гейсоюз и надо?
    До сих пор не поняли, что никому не нужны?
    А насчёт убиенных нечего валить на северную корею, научитесь грамотно своим ПВО пользоваться.

  4. 07.02.2024, 20:34
    Гость: ну-ке

    Северная Корея вернее сказать всемирно известный беспредельщик.В плане издевательства над населением.Лучше разве что только у Полпота получалось.Ну а бряцание оружием,угрозы соседям,ядерный шантаж-это так,мелкий довесок.

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