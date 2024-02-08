Седьмой миллиардер с 2022 года отказался от российского гражданства

12:35 8.02.2024

Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, который вышел из российского гражданства после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

По документам, которые Анисимов предоставил Forbes, он вышел из российского гражданства еще в сентябре 2022 года. У бизнесмена остается гражданство Доминики и Хорватии. Первое он получил еще в середине 1990-х. Свой первый хорватский паспорт Анисимов получил в октябре 2003 года. Девелопер за несколько лет вложил в недвижимость страны в общей сложности $11 млн. Деньги пошли, в частности, на строительство спортивной базы в Хорватии на острове Корчула. Там почти 20 лет, вплоть до начала спецоперации, тренировались российские художественные гимнастки.

После отказа от гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании ООО «Большое Домодедово». Сам Анисимов утверждает, что никакими активами в России больше не владеет — свою бывшую компанию Coalco, а с ней и «Большое Домодедово» он передал менеджерам.

Сегодня Forbes оценивает состояние Анисимова в $1,6 млрд. В основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов. У миллиардера также есть бизнес в Казахстане и Африке, а в 2022 году он занялся недвижимостью в ОАЭ.