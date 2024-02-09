Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

16:30 9.02.2024

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов включен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, сообщает "Интерфакс".

По закону, банки замораживают средства лиц из этого перечня и перестают их обслуживать.

Удальцову вменяют оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Басманный суд Москвы 12 января арестовал его до 15 февраля.

По словам Удальцова, оправдание терроризма следствие усмотрело в его постах в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе. Вины он не признает.