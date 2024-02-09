Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов включен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, сообщает "Интерфакс".
По закону, банки замораживают средства лиц из этого перечня и перестают их обслуживать.
Удальцову вменяют оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Басманный суд Москвы 12 января арестовал его до 15 февраля.
По словам Удальцова, оправдание терроризма следствие усмотрело в его постах в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе. Вины он не признает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не выборы и это не голосование.
Осталось разьве что только -сование.
главное что бы терроризм был законным
Вот что характерно - никто из руководителей и участников расстрела Верховного Совета в 1993-м не был объявлен террористом! Хотя признаки террора здесь видны невооружённым глазом.
Наоборот - его руководитель получил пожизненную неприкосновенность от такого же "пожизненно неприкосновенного".
Именно поэтому говорю: преступники воровского капитализма под свои деяния подводят законодательную базу. Устраняют любую угрозу, способную вывести их из под сени этих "законов", показать, кто они есть на самом деле и воздать по заслугам.
Удальцов? Не смешите мои уши!!!
В физике сила действия равна силе противодействия, если тело абсолютно твёрдое.
В политике, если характер твёрдый, то сила противодействия в результате равна сумме всех действий, приложенных до этого.
Из него вполне может получиться новый Сталин.
Ленин навряд ли, а Сталин - вполне.
Характер, знаете ли, способен закаляться, как сталь.