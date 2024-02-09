Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сергей Удальцов © KM.RU, Алексей Белкин

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов включен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, сообщает "Интерфакс".

По закону, банки замораживают средства лиц из этого перечня и перестают их обслуживать.

Удальцову вменяют оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Басманный суд Москвы 12 января арестовал его до 15 февраля.

По словам Удальцова, оправдание терроризма следствие усмотрело в его постах в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе. Вины он не признает.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.02.2024, 20:19
    Гость: корнет

    Вот что характерно - никто из руководителей и участников расстрела Верховного Совета в 1993-м не был объявлен террористом! Хотя признаки террора здесь видны невооружённым глазом.
    Наоборот - его руководитель получил пожизненную неприкосновенность от такого же "пожизненно неприкосновенного".
    Именно поэтому говорю: преступники воровского капитализма под свои деяния подводят законодательную базу. Устраняют любую угрозу, способную вывести их из под сени этих "законов", показать, кто они есть на самом деле и воздать по заслугам.

  5. 09.02.2024, 19:28
    Гость: Сергей

    В физике сила действия равна силе противодействия, если тело абсолютно твёрдое.
    В политике, если характер твёрдый, то сила противодействия в результате равна сумме всех действий, приложенных до этого.
    Из него вполне может получиться новый Сталин.
    Ленин навряд ли, а Сталин - вполне.
    Характер, знаете ли, способен закаляться, как сталь.

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