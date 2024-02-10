Госдума хочет запретить размещение рекламы в соцсетях иноагентов

© KM.RU, Алексей Белкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разрабатываемых в Госдуме мерах для того, чтобы лишить иностранных агентов любых доходов в России, пишет "Интерфакс".

"А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", - написал Володин втелеграм-канале.

Он сообщил, что в Госдуме "обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках".

По словам Володина, парламентариям "поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний".

"Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях", - отметил спикер Госдумы.

"Это недопустимо", - считает Володин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.02.2024, 21:35
    Гость: интересно получается

    иноагентам в россии зарабатывать нельзя, а барыгам из россии барыжить стратегическими ресурсами с теми на кого они работают можно.

  4. 10.02.2024, 20:21
    Гость: но

    может эти личности сначала запретят барыжить с теми государствами которые поставляют оружие с помощью которого убивают наших солдат? или это другое.

Все комментарии (18)
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