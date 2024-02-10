Госдума хочет запретить размещение рекламы в соцсетях иноагентов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разрабатываемых в Госдуме мерах для того, чтобы лишить иностранных агентов любых доходов в России, пишет "Интерфакс".
"А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", - написал Володин втелеграм-канале.
Он сообщил, что в Госдуме "обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках".
По словам Володина, парламентариям "поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний".
"Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях", - отметил спикер Госдумы.
"Это недопустимо", - считает Володин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
закон прямого действия. Нет конституции - нет государства.
иноагентам в россии зарабатывать нельзя, а барыгам из россии барыжить стратегическими ресурсами с теми на кого они работают можно.
вы бы ещё Библию процитировали.
может эти личности сначала запретят барыжить с теми государствами которые поставляют оружие с помощью которого убивают наших солдат? или это другое.
Хочитхочит, токо стесняеца.