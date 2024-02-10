Глава института РАН предупредила о конкуренции за мигрантов с КНР и ОАЭ

Мигранты © KM.RU, Алексей Белкин

В последние годы для трудовых мигрантов из стран СНГ, которые традиционно находились в российской орбите, начали появляться новые привлекательные направления для переезда, заявила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

«Например, Китай сейчас предлагает весьма неплохие условия, и мы уже видим первые признаки увеличения миграционного потока в Китай из Таджикистана именно с целью трудовой миграции. Кроме того, мигранты из СНГ все чаще интересуются европейскими странами с точки зрения возможностей трудоустройства — узбеки в этот процесс активно вовлечены. Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — отметила она в интервью РБК.

В условиях обострившейся конкуренции России следует принимать меры для повышения привлекательности отечественного рынка, считает Храмова.

«России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. А значит, им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее. Конкуренция за рабочую силу, как иностранную, так и, кстати говоря, нашу, очень здорово увеличивается», — сказала эксперт.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2024, 22:22
    Гость: Вопрос госпоже Храмовой

    Ваш Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН мог бы изучить тему конкуренции за коренное население. Вам интересна эта тема? Опубликуйте, сколько коренного трудоспособного населения покинуло территорию РФ с 2010 года. Причины? Какие специалисты уехали? Продолжают уезжать? Какие мероприятия были разработаны и предложены возглавляемым Вами Институтом? Я налогоплательщик, всю жизнь за белую зарплату работал, нехило налоги платил и плачу, и хочу знать, как Вы тратите эти деньги. Подозреваю, что не эффективно.

  5. 10.02.2024, 22:13
    Гость: Индусы тоже закончились?

    Мигрантология,академическая наука?займитесь лучше драконологией,глобу подключите,директор это хорошо наверно

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