Глава института РАН предупредила о конкуренции за мигрантов с КНР и ОАЭ

12:21 10.02.2024

В последние годы для трудовых мигрантов из стран СНГ, которые традиционно находились в российской орбите, начали появляться новые привлекательные направления для переезда, заявила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

«Например, Китай сейчас предлагает весьма неплохие условия, и мы уже видим первые признаки увеличения миграционного потока в Китай из Таджикистана именно с целью трудовой миграции. Кроме того, мигранты из СНГ все чаще интересуются европейскими странами с точки зрения возможностей трудоустройства — узбеки в этот процесс активно вовлечены. Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — отметила она в интервью РБК.

В условиях обострившейся конкуренции России следует принимать меры для повышения привлекательности отечественного рынка, считает Храмова.

«России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. А значит, им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее. Конкуренция за рабочую силу, как иностранную, так и, кстати говоря, нашу, очень здорово увеличивается», — сказала эксперт.