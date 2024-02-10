Глава института РАН предупредила о конкуренции за мигрантов с КНР и ОАЭ
В последние годы для трудовых мигрантов из стран СНГ, которые традиционно находились в российской орбите, начали появляться новые привлекательные направления для переезда, заявила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.
«Например, Китай сейчас предлагает весьма неплохие условия, и мы уже видим первые признаки увеличения миграционного потока в Китай из Таджикистана именно с целью трудовой миграции. Кроме того, мигранты из СНГ все чаще интересуются европейскими странами с точки зрения возможностей трудоустройства — узбеки в этот процесс активно вовлечены. Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — отметила она в интервью РБК.
В условиях обострившейся конкуренции России следует принимать меры для повышения привлекательности отечественного рынка, считает Храмова.
«России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. А значит, им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее. Конкуренция за рабочую силу, как иностранную, так и, кстати говоря, нашу, очень здорово увеличивается», — сказала эксперт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ваш Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН мог бы изучить тему конкуренции за коренное население. Вам интересна эта тема? Опубликуйте, сколько коренного трудоспособного населения покинуло территорию РФ с 2010 года. Причины? Какие специалисты уехали? Продолжают уезжать? Какие мероприятия были разработаны и предложены возглавляемым Вами Институтом? Я налогоплательщик, всю жизнь за белую зарплату работал, нехило налоги платил и плачу, и хочу знать, как Вы тратите эти деньги. Подозреваю, что не эффективно.
И, по-моему, уже бесповоротно
Примерно такие же, как главкомы и минобры.
3 миллионный Китай это в деревне какойто
Мигрантология,академическая наука?займитесь лучше драконологией,глобу подключите,директор это хорошо наверно