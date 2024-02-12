В Ленинградской области запретили публичные мероприятия вне помещений

18:12 12.02.2024

Дополнительные меры по обеспечению безопасности введены в Ленинградской области, говорится в выписке из протокола заседания оперативного штаба региона.

"Оперативный штаб решил: в связи с осложнением на территории Ленинградской области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотных летательных аппаратов, (...) запретить проведение на территории области публичных мероприятий вне помещений", - цитирует документ "Интерфакс".

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, запрет введен до 1 мая 2024 года.

Ранее сообщалось о решении оперативного штаба Ленобласти ограничить проведение митингов и протестных акций.