В Ленинградской области запретили публичные мероприятия вне помещений

Дополнительные меры по обеспечению безопасности введены в Ленинградской области, говорится в выписке из протокола заседания оперативного штаба региона.

"Оперативный штаб решил: в связи с осложнением на территории Ленинградской области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотных летательных аппаратов, (...) запретить проведение на территории области публичных мероприятий вне помещений", - цитирует документ "Интерфакс".

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, запрет введен до 1 мая 2024 года.

Ранее сообщалось о решении оперативного штаба Ленобласти ограничить проведение митингов и протестных акций.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.02.2024, 22:00
    Гость: А как здорово всё начиналось!

    Помните первые дни СВО? Всеобщее радостное нетерпение, как мы сейчас вжучим хохлов, утрём нос пиндросам, покажем средний палец НАТО - было же, что теперь глазки тупить. Было бы любопытно поднять архив КМ тех дней с комментами здешних завсегдатаев: господа, вы помните, что тогда писали?
    Прошло два года, и в Ленинградской области запрещают публичные мероприятия, потому что злой бандеровец где-то рядом. А ведь "ещё не вечер".
    Но затея и план же были замечательными, верно? Это гнусный Запад такую песню испоганил!

  5. 12.02.2024, 21:16
    Гость: корнет

    "Ранее сообщалось о решении оперативного штаба Ленобласти ограничить проведение митингов и протестных акций." (С)
    Вот это есть и истиная причина "законодательных изысков". Раньше мордовали народ ковид-террором, теперь - террористической опасностью. Удобненько.
    Надо только задуматься над тем, благодаря кому возникла эта опасность?

Все комментарии (18)
Выбор читателей
США намерены использовать искусственный интеллект для разработки биологического оружия
Министр финансов Германии заявил об обнищании страны
Уроки забастовки в Шахтах
Фото: Kcna.kp
СМИ: Россия разморозила средства КНДР в обмен на поставки вооружений
Избранное
«Проект закона о внешнем управлении: будут ли национализированы иностранные компании в России?»
Заточка «Острые края»
В Сети появилась петиция «рассерженных вкладчиков» «ОТП Банка»
Кто заменит Пригожина?
«Фабрика звезд. 20 лет», 22 апреля, МТС Live Холл
Медуллярный рак щитовидной железы: симптомы и признаки
Плейлист Венкова «Молодость»
Как оставаться здоровым? Просто пейте воду
«Вот уж больше ста лет прошло с момента, когда англичане убрались с нашей земли. Но никак не успокаиваются, всё им здесь как мёдом намазано»
Медицинский журнал призвал опубликовать данные испытаний вакцин от COVID-19
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации