В Ленинградской области запретили публичные мероприятия вне помещений
Дополнительные меры по обеспечению безопасности введены в Ленинградской области, говорится в выписке из протокола заседания оперативного штаба региона.
"Оперативный штаб решил: в связи с осложнением на территории Ленинградской области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотных летательных аппаратов, (...) запретить проведение на территории области публичных мероприятий вне помещений", - цитирует документ "Интерфакс".
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, запрет введен до 1 мая 2024 года.
Ранее сообщалось о решении оперативного штаба Ленобласти ограничить проведение митингов и протестных акций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А поджилки то трясутся, стульчики пошатываются.
Прикрой свое либерастическое мурло.
Помните первые дни СВО? Всеобщее радостное нетерпение, как мы сейчас вжучим хохлов, утрём нос пиндросам, покажем средний палец НАТО - было же, что теперь глазки тупить. Было бы любопытно поднять архив КМ тех дней с комментами здешних завсегдатаев: господа, вы помните, что тогда писали?
Прошло два года, и в Ленинградской области запрещают публичные мероприятия, потому что злой бандеровец где-то рядом. А ведь "ещё не вечер".
Но затея и план же были замечательными, верно? Это гнусный Запад такую песню испоганил!
скоро начнется...
"Ранее сообщалось о решении оперативного штаба Ленобласти ограничить проведение митингов и протестных акций." (С)
Вот это есть и истиная причина "законодательных изысков". Раньше мордовали народ ковид-террором, теперь - террористической опасностью. Удобненько.
Надо только задуматься над тем, благодаря кому возникла эта опасность?