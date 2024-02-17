Минобороны РФ сообщило о перехвате 33 беспилотников над пятью регионами

: беспилотник , перехват беспилотников, регионы

а тут

Минобороны России сообщает, что ночью была пресечена попытка атаки тридцатью тремя украинскими беспилотниками объектов на территории РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2024/02/17/ministerstvo-oborony-rf/909454-minoborony-rf-soobshchilo-o-perekhvate-33-bes

Кто жил в СССР , можете себе в то время представить

над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской , Курской , и многострадальной Белгородской обл. пере6хват и уничтожение 33-х УКРАИНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ???

В СССР была уверенность в завтрашнем две дружба между народами,мир , при Леониде Ильиче был снижен пенсионный возраст .

26 сентября 1967 вышло Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР № 888 с «О мероприятиях по дальнейшему повышению благосостояния советского народа». Этот документ включал в себя понижение пенсионного возраста на 5 лет - мужчинам до 60 лет, женщинам до 55 лет.

Минималка увеличена до 60 рублей.

Продолжили снижать налог с ЗП, минималка не облагалась налогом, снижить на 25 процентов ставки налогов с заработной платы от 61 до 80 рублей в месяц;

повысить оплату больничного при стаже работы свыше 8 лет до 100 процентов заработка и при стаже работы от 5 до 8 лет до 80 процентов заработка;

И МНОГОЕ ДРУГОЕ