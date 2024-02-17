Минобороны РФ сообщило о перехвате 33 беспилотников над пятью регионами
Минобороны России сообщает, что ночью была пресечена попытка атаки тридцатью тремя украинскими беспилотниками объектов на территории РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".
В результате обстрела Брянской области были повреждены три жилых дома, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"(ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три жилых дома и хозпостройка", - говорится в сообщении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Проблем же в ответ выше крыши накликал:
"Блицкриг" не пошёл неофюреру впрок -
Саму он РФ на бомбёжки обрёк!
: беспилотник , перехват беспилотников, регионы
а тут
Минобороны России сообщает, что ночью была пресечена попытка атаки тридцатью тремя украинскими беспилотниками объектов на территории РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2024/02/17/ministerstvo-oborony-rf/909454-minoborony-rf-soobshchilo-o-perekhvate-33-bes
Кто жил в СССР , можете себе в то время представить
над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской , Курской , и многострадальной Белгородской обл. пере6хват и уничтожение 33-х УКРАИНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ???
В СССР была уверенность в завтрашнем две дружба между народами,мир , при Леониде Ильиче был снижен пенсионный возраст .
26 сентября 1967 вышло Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР № 888 с «О мероприятиях по дальнейшему повышению благосостояния советского народа». Этот документ включал в себя понижение пенсионного возраста на 5 лет - мужчинам до 60 лет, женщинам до 55 лет.
Минималка увеличена до 60 рублей.
Продолжили снижать налог с ЗП, минималка не облагалась налогом, снижить на 25 процентов ставки налогов с заработной платы от 61 до 80 рублей в месяц;
повысить оплату больничного при стаже работы свыше 8 лет до 100 процентов заработка и при стаже работы от 5 до 8 лет до 80 процентов заработка;
И МНОГОЕ ДРУГОЕ