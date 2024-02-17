Депутата исключили из «Единой России» за слова о военных «зеках и бичах»

Депутата городского совета Красноярска Вячеслава Дюкова исключили из партии «Единая Россия» после его слов, что контракты с Минобороны заключают «алкоголики, бомжи, бичи и зеки». Решение президиума регионального политсовета партии размещено на сайте местного отделения, пишет РБК.

В решении президиума говорится, что депутата исключили из ЕР в связи с нарушением «этических норм, наносящим ущерб политическим интересам» партии.

Дюков написал, что признает вину за «некорректное высказывание», и отметил, что «уже принес публично свои извинения тем, кого этими словами, пусть и не желая того и имея-то ввиду совершенно другое, обидел».

«Только совсем близкие и долго знающие меня люди понимают, что все это было «черной речевой гиперболой» для подчеркивания моего мнения как человека, кто бывал в зоне СВО много раз, о неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО по контракту. Но за свои слова привык отвечать. С решением президиума абсолютно согласен. И очень сожалею, что так получилось», — написал депутат.

Свое заявление о контрактниках Дюков сделал 14 февраля на заседании комиссии по местному самоуправлению, когда обсуждал с главой Железнодорожного района Юрием Савчуком, как идет их набор.

Савчук рассказал, что за февраль недобор составил два человека, и отметил, что Железнодорожный и Центральный — самые маленькие районы Красноярска. «У нас этих спортсменов, детей, людей от 18 до 27 лет мало», — добавил глава района. «Ну опять же, учитывая, что в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зеки и так далее, то Центральный и Железнодорожный район — это районы старые, центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города», — ответил ему Дюков.

Извинения депутат принес на следующий день, отметив, что хотел выразить необходимость при наборе на службу делать «упор в первую очередь на патриотическую мотивацию».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.02.2024, 07:54
    Гость: Николай

    А что, "служить" по контракту пойдёт кто-нибудь, имеющий нормальную работу с достойной зарплатой? Не смешите мои тапочки, они и так смешные!
    Что-то ни одного депутата, особенно от ЕдРо, не видно на передовой!
    А если и появляются (для самопиара), то с многочисленной охраной и сидят в самых безопасных местах, не высовывая носа.

  4. 18.02.2024, 07:09
    Гость: Уася

    Нет, гостайна РФ в том, что никакого народа на её территории нет. Скурвился. Каждый сам за себя.

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