Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России
Для Запада ситуация на Украине — только вопрос тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности. По его словам, и российским, и зарубежным слушателям было важно понять, насколько для России чувствительно и важно "все, что происходит на украинском направлении".
"Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — приводит слова Путина РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кащей. Знает, гле игла порыта.
Пить лекарство в качестве алкогольного напитка – это бескультурье. Ещё и опасно. Что, прямо вот уж такая нищета – денег на пищевой алкоголь не хватает? Или такая дикая моральная слабость – без подогрева любым способом ну никак не обойтись? Спиртовая настойка боярышника – это медицинский препарат, он не предназначен для употребления его в качестве алкоголя для опьянения. Если употребить его в малом количестве, как и положено для медицинских целей – здоровый человек даже не почувствует какого-либо опьянения. Если же употребить его в количестве, необходимом для опьянения – тогда от него будет большой вред. Препарат содержит не только высококачественный медицинский спирт, но и весьма активный боярышник – от которого в больших количествах может испортиться желудок, печень или даже остановиться сердце.
просто Украина наиболее крупная из них и это чувствительная потеря для России
Украина это бывшая Украинрская Совентская Социалистическая Республика
Россия- бывшая Российская Российская Федеративная Совесткая Социалистическая Республика. список входящих в состав РСФСР ркспублик найдёте сами.
УСССР никогда не была в составе РСФСР.
Кроме того у бывшей РСФСР , ныне России, со всеми бывшими респуьбликами , 30 лет как международно признанными государтсвами с посольствами по всему миру,
у РОССИИ заключены договоры о границах.
Украина не исключение.
ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ МИД РОССИИ
ПЕРЕЧЕНЬ ДВУСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ О РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ
2003012
Контрагент: УКРАИНА - УКРАИНА
Дата подписания: 28.01.2003
Действие: Действует
Дата вступления в силу: 23.04.2004
Источник опубликования: Бюллетень международных договоров , 2004, № 7, стр. 47
ЧТО ВЫ НЕСЁТЕ? Боярышник опились?
Какая потеря для России?
Нельзя потерять то, что тебе никогда не принадлежало.
Там где Путин ,там разговоры только о смерти .
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Кочевник ? В православии чтобы жить вечно надо умереть. Но это знал еще первый известный христианин Сократ .
по национальности? Всякое говорят...