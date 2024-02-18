Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России

13:38 18.02.2024

Для Запада ситуация на Украине — только вопрос тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности. По его словам, и российским, и зарубежным слушателям было важно понять, насколько для России чувствительно и важно "все, что происходит на украинском направлении".

"Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — приводит слова Путина РИА Новости.