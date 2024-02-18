Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России

Для Запада ситуация на Украине — только вопрос тактического положения, но для России это вопрос жизни и смерти, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности. По его словам, и российским, и зарубежным слушателям было важно понять, насколько для России чувствительно и важно "все, что происходит на украинском направлении".

"Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — приводит слова Путина РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.02.2024, 21:24
    Гость: Сергей Ярославль

    Пить лекарство в качестве алкогольного напитка – это бескультурье. Ещё и опасно. Что, прямо вот уж такая нищета – денег на пищевой алкоголь не хватает? Или такая дикая моральная слабость – без подогрева любым способом ну никак не обойтись? Спиртовая настойка боярышника – это медицинский препарат, он не предназначен для употребления его в качестве алкоголя для опьянения. Если употребить его в малом количестве, как и положено для медицинских целей – здоровый человек даже не почувствует какого-либо опьянения. Если же употребить его в количестве, необходимом для опьянения – тогда от него будет большой вред. Препарат содержит не только высококачественный медицинский спирт, но и весьма активный боярышник – от которого в больших количествах может испортиться желудок, печень или даже остановиться сердце.

  3. 18.02.2024, 21:24
    Гость: Чего?

    просто Украина наиболее крупная из них и это чувствительная потеря для России

    Украина это бывшая Украинрская Совентская Социалистическая Республика

    Россия- бывшая Российская Российская Федеративная Совесткая Социалистическая Республика. список входящих в состав РСФСР ркспублик найдёте сами.

    УСССР никогда не была в составе РСФСР.
    Кроме того у бывшей РСФСР , ныне России, со всеми бывшими респуьбликами , 30 лет как международно признанными государтсвами с посольствами по всему миру,
    у РОССИИ заключены договоры о границах.
    Украина не исключение.

    ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ МИД РОССИИ
    ПЕРЕЧЕНЬ ДВУСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ О РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ
    2003012
    Контрагент: УКРАИНА - УКРАИНА
    Дата подписания: 28.01.2003
    Действие: Действует
    Дата вступления в силу: 23.04.2004
    Источник опубликования: Бюллетень международных договоров , 2004, № 7, стр. 47

    ЧТО ВЫ НЕСЁТЕ? Боярышник опились?
    Какая потеря для России?
    Нельзя потерять то, что тебе никогда не принадлежало.

  4. 18.02.2024, 21:16
    Гость: Сунь Хунь Чай

    Там где Путин ,там разговоры только о смерти .
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    Кочевник ? В православии чтобы жить вечно надо умереть. Но это знал еще первый известный христианин Сократ .

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