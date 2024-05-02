Чубайс объяснил создание центра в Израиле попыткой понять историю России

23:38 2.05.2024

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил цели Центра российских исследований (CRS) в Тель-Авивском университете, где он выступил «организатором группы спонсоров».

«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок», — приводит слова Чубайса РБК. Он добавил, что это позволит «получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем».

Сообщение о запуске центра появилось на сайте Тель-Авивского университета 2 мая. В нем говорится, что организация займется изучением истории России с 1991 года.