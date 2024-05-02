Чубайс объяснил создание центра в Израиле попыткой понять историю России
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил цели Центра российских исследований (CRS) в Тель-Авивском университете, где он выступил «организатором группы спонсоров».
«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок», — приводит слова Чубайса РБК. Он добавил, что это позволит «получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем».
Сообщение о запуске центра появилось на сайте Тель-Авивского университета 2 мая. В нем говорится, что организация займется изучением истории России с 1991 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Магадане лучше познается история России - с нетерпением ждем там Чубайса.
Тот же, кто и в госдеп 300 лярдов отправил для поддержки воинского духа хохлов?
Всё закономерно. Ну кто ему даст добытые деньги тратить только на себя и Авдотью, директором центра случаем не Игорем зовут? А если серьёзно или они нас, или мы их. Чтоб победить в этом противостоянии нужно вырвать у них зубы т.е.финансовую бвзу.
"Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут"
Ну и что, вымрет куча россиян, они просто не вписались рынок.