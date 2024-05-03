Российские врачи потребовали освободить арестованную педиатра Буянову

22:41 3.05.2024

Группа российских медиков составила открытое письмо в поддержку 67-летней врача Надежды Буяновой, которая с 26 апреля находится в СИЗО, пишет «Коммерсант». Она обвиняется в распространении заведомо ложной информации об армии России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Коллеги Надежды Буяновой требуют освободить ее из-под ареста. Письмо было опубликовано в Telegram-канале, в котором также происходит сбор подписей.

«Арестована педиатр Буянова. Арестована по настоящему доносу. Арестована без права обжаловать своим словом слово обвинителя. Дефицитный специалист, детский врач, сорок лет помогавший маленьким пациентам, арестован по одному видео-доносу, не потребовавшему даже обращения заявительницы»,— говорится в письме.

Помимо освобождения педиатра из СИЗО медики требуют, чтобы правоохранительные органы назвали причину, по которой следствие затянулось. Уголовное дело в отношении Надежды Буяновой было возбуждено в начале февраля.

Авторы письма утверждают, что преследование Надежды Буяновой показывает российской молодежи, что заниматься медициной опасно — в любой момент можно стать жертвой оговора и оказаться в тюрьме.

Поводом для уголовного преследования Надежды Буяновой стало заявление 34-летней Анастасии Акиньшиной, вдовы военного, погибшего на СВО. Женщина рассказала Telegram-каналу Mash, что привела семилетнего сына на прием, а когда ребенок «начал капризничать», врач спросила, с чем это связано. Мать сказала, что сын тоскует по отцу. В ответ на это, по словам женщины, педиатр ответила, что мужчина был «законной целью для Украины и, вообще, Россия виновата сама». Сама Надежда Буянова отрицает, что произносила такие слова.

Тем не менее после публикации этой истории в СМИ в отношении педиатра возбудили уголовное дело. Следствие с самого начала ходатайствовало об аресте женщины. Но суд избрал как меру пресечения запрет определенных действий. 26 апреля женщину арестовали. Суд аргументировал это тем. что она выехала в другой регион, не уведомив об этом.