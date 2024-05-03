Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию вокруг мигрантов в РФ
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор.
"В деловом и конструктивном ключе проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Кремля.
Главы двух стран выразили уверенность, что "активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ааа, вон оно как.... Оказывается искусственно нагнетается ситуация! Все понятно.
дохленькая надежда: если он всё время всем врёт, может и Рахмону врёт?
думаю даже извинился перед дорогим братом. Он добрый, очень добрый, только обманывают всегда потом
разговоры о том, что причиной завоза мигрантов является нехватка рабочих рук- это для имбецилов. Главная причина и цель- это замещение коренного населения. И эта цель не меняется не смотря ни на что
Когда убивают наших людей Путин не обсуждает, а говорит про "многонациональную страну". А при попытке навести порядок - сразу обсуждения. Хороший президент. Молодец. Все голосуем за стабильность, кричим ура и в воздух чепчики бросаем.