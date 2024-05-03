Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию вокруг мигрантов в РФ

17:33 3.05.2024

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор.

"В деловом и конструктивном ключе проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Кремля.

Главы двух стран выразили уверенность, что "активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран".