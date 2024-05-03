Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию вокруг мигрантов в РФ

© KM.RU, Алексей Белкин

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор.

"В деловом и конструктивном ключе проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Кремля.

Главы двух стран выразили уверенность, что "активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.05.2024, 23:16
    Гость: павел

    Ааа, вон оно как.... Оказывается искусственно нагнетается ситуация! Все понятно.

  3. 03.05.2024, 22:28
    Гость: 303

    думаю даже извинился перед дорогим братом. Он добрый, очень добрый, только обманывают всегда потом

  4. 03.05.2024, 22:27
    Гость: 303

    разговоры о том, что причиной завоза мигрантов является нехватка рабочих рук- это для имбецилов. Главная причина и цель- это замещение коренного населения. И эта цель не меняется не смотря ни на что

  5. 03.05.2024, 22:06
    Гость: Николай

    Когда убивают наших людей Путин не обсуждает, а говорит про "многонациональную страну". А при попытке навести порядок - сразу обсуждения. Хороший президент. Молодец. Все голосуем за стабильность, кричим ура и в воздух чепчики бросаем.

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