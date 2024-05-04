МВД РФ объявило в розыск Зеленского и Порошенко

МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на разыскную базу ведомства.

Там указано, что они разыскиваются по статье УК РФ, но статья, по которой возбуждены уголовные дела, не разглашается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.05.2024, 22:39
    Гость: заслужили своими преступными действиями

    Какими именно, российская власть подведомственному населению не объяснила. А зачем?

  4. 04.05.2024, 22:34
    Гость: статья... не разглашается

    Очевидная демонстрация слабости и неуверенности.
    Если уверены в себе - предъявите обвинения.

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