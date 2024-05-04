МВД РФ объявило в розыск Зеленского и Порошенко
МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на разыскную базу ведомства.
Там указано, что они разыскиваются по статье УК РФ, но статья, по которой возбуждены уголовные дела, не разглашается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какими именно, российская власть подведомственному населению не объяснила. А зачем?
Она уже там
Обвинение публично не сформулировано
Очевидная демонстрация слабости и неуверенности.
Если уверены в себе - предъявите обвинения.
Ай да Петя, ай да хряк!