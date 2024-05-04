МВД РФ объявило в розыск Зеленского и Порошенко

16:51 4.05.2024

МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на разыскную базу ведомства.

Там указано, что они разыскиваются по статье УК РФ, но статья, по которой возбуждены уголовные дела, не разглашается.