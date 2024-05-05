В России будут отмечать новый профессиональный праздник - День математика
В России будут отмечать новый профессиональный праздник - День математика, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение правительства.
"Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря - день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского", - говорится в сообщении.
С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение нормативным правовым актом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Красный Богатырь выпускал галоши. И сапоги. Завод такой в Богородском, район примыкал к Сокольникам. Знакомое место :-)
А сейчас там на заводе что-то вроде рынка. Ларьки разные. А на территории разные автосервисы.. :-(
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Впрочем, сейчас кое-где подвижки есть. Например, заметил стройку на одном известном заводе. Явно, строится цех..
А,..по учебникам мат Ана Пискунова много где в мире учились что, его наследникам давало неплохие авторские в скв!!
.. математика, без арифметики не существует,-даешь день арифметика!!
А интересно, кто предложил день рождения Лобачевского. Садовничий? Вряд ли Мишустин..
Впрочем, Лобачевский родился ещё при Екатерине. Так сказать, он из первых российских математиков. Чтобы был кто-то из современников тогдашних математиков- европейцев.
Да и опередил он многих. Его геометрию признали уже после него. Так сказать, теперь, возможно, компенсируют..
если бы в Стране Советов пипифакса было в избытке - ты бы не то что про День Птиц, - вообще бы ничего не знал.