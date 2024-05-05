В России будут отмечать новый профессиональный праздник - День математика

Красный Богатырь выпускал галоши. И сапоги. Завод такой в Богородском, район примыкал к Сокольникам. Знакомое место :-)

А сейчас там на заводе что-то вроде рынка. Ларьки разные. А на территории разные автосервисы.. :-(

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Впрочем, сейчас кое-где подвижки есть. Например, заметил стройку на одном известном заводе. Явно, строится цех..