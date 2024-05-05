В России будут отмечать новый профессиональный праздник - День математика

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В России будут отмечать новый профессиональный праздник - День математика, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение правительства.

"Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин. Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря - день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского", - говорится в сообщении.

С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. 

Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение нормативным правовым актом.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.05.2024, 18:41
    Гость: Да

    Красный Богатырь выпускал галоши. И сапоги. Завод такой в Богородском, район примыкал к Сокольникам. Знакомое место :-)

    А сейчас там на заводе что-то вроде рынка. Ларьки разные. А на территории разные автосервисы.. :-(

    ---

    Впрочем, сейчас кое-где подвижки есть. Например, заметил стройку на одном известном заводе. Явно, строится цех..

  2. 05.05.2024, 18:38
    Гость: тд

    А,..по учебникам мат Ана Пискунова много где в мире учились что, его наследникам давало неплохие авторские в скв!!

  4. 05.05.2024, 18:33
    Гость: Да

    А интересно, кто предложил день рождения Лобачевского. Садовничий? Вряд ли Мишустин..

    Впрочем, Лобачевский родился ещё при Екатерине. Так сказать, он из первых российских математиков. Чтобы был кто-то из современников тогдашних математиков- европейцев.

    Да и опередил он многих. Его геометрию признали уже после него. Так сказать, теперь, возможно, компенсируют..

  5. 05.05.2024, 18:30
    Гость: Я так понял, что

    если бы в Стране Советов пипифакса было в избытке - ты бы не то что про День Птиц, - вообще бы ничего не знал.

Все комментарии (33)
Выбор читателей
США готовят меры против МУС на случай выдачи ордера на арест Нетаньяху
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн © KM.RU, Алексей Белкин
Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников
Вучич: Сербия не откажется от европейской интеграции ради БРИКС
На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники
Избранное
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
Коля с Уренгоя 2.0: немцы воспитают российскую молодежь в Ельцин Центре
Сим Грин «Мертвая Барби» (интернет-сингл)
«ООН была создана для благой цели – устранения опасности войн. Эта цель не достигнута»
Кинопремьера «Конец Славы»: представь себе, что ты лежищь в гробу
Волгоградцы активно протестуют против навязывания московского времени
Омские школьники собирают «Посылки радости» для военнослужащих
Guardian и Bellingcat защищают сторонников срыва выборов в России
Сны Саламандры «Чужестранка» (мини-альбом)
8 мифов и фактов о животных
«Сегодня с большой долей вероятности можно описать план ведения военной кампании 2024 года, подготовленный американцами»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации