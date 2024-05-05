Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой.

"Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий", — цитирует его поздравление РИА Новости.

Президент указал, что деятельность этих религиозных организаций направлена на сохранение исторического, культурного и духовного наследия России, укрепление института семьи, воспитание молодежи, распространение таких добродетелей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

Путин подчеркнул, что духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сейчас, во время серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в ней.

Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Кирилла. Он поблагодарил предстоятеля РПЦ за неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение ценностей православия, традиций народа России и воспитание молодежи, а также "за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления отечества".

Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.

Незадолго до полуночи президент принял участие в торжественном пасхальном богослужении, которое патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя в Москве. На мероприятии также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и предстоятель РПЦ обменялись подарками.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.05.2024, 21:25
    Гость: иноземец

    И от нас - "спасибо". И на всенощную стаи дронов, бахи, ракеты, и в Пресветлое Христово Воскресение. Не забывает "братский народ".Но передайте спасибо еще за то, что очередь днем перед храмом Божиим выстроилась, куличи святили. И, понимкаешь, пощадили. А то, как нередко бывает - не щадят. Объяснение потом: перевдягнутые биндеровцы.

  2. 05.05.2024, 20:54
    Гость: Цитата

    Посмотри на них, Гуссейн Гуслия, посмотри на этих болванов, на их морды, вполне подобные ишачьим! Поистине, еще ни один государь никогда не имел столь глупых и нерадивых визирей!
    – Светлейший эмир совершенно прав, – сказал Ходжа Насреддин, обводя взглядом безмолвствующих придворных и как будто прицеливаясь, чтобы нанести первый удар. – Лица этих людей, как я вижу, не отмечены печатью мудрости!
    – Вот, вот! – обрадовался эмир. – Вот именно – не отмечены печатью мудрости!
    – Скажу еще, – продолжал Ходжа Насреддин, – что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности.
    – Воры! – сказал эмир убежденно. – Все воры! Все до единого!

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