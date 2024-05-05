Путин поздравил россиян с Пасхой

12:30 5.05.2024

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных с Пасхой.

"Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий", — цитирует его поздравление РИА Новости.

Президент указал, что деятельность этих религиозных организаций направлена на сохранение исторического, культурного и духовного наследия России, укрепление института семьи, воспитание молодежи, распространение таких добродетелей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

Путин подчеркнул, что духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сейчас, во время серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в ней.

Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Кирилла. Он поблагодарил предстоятеля РПЦ за неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение ценностей православия, традиций народа России и воспитание молодежи, а также "за плодотворное соработничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для уверенного развития и укрепления отечества".

Путин добавил, что праздник Пасхи, который отмечают христиане всего мира, пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, дарит им радость и надежду, укрепляет в вере. Кроме того, президент пожелал патриарху здоровья и всего наилучшего.

Незадолго до полуночи президент принял участие в торжественном пасхальном богослужении, которое патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя в Москве. На мероприятии также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и предстоятель РПЦ обменялись подарками.