Правительство РФ ушло в отставку

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство России ушло в отставку. "Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России", — цитирует сообщение кабмина РИА Новости.

По конституции, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность главой государства. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.

В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представит президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложит Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала сказал, что Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового председателя правительства уже сегодня.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс объяснил создание центра в Израиле попыткой понять историю России
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию вокруг мигрантов в РФ
Российские врачи потребовали освободить арестованную педиатра Буянову
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Избранное
«Абвиотура», 11 ноября, «Техника без опасности»
«Идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга»: Мария Шукшина вскрыла подоплеку ковидных ограничений
Крайний Север станет новым исламским государством?
Максим Аншуков («Ключевая»): «Удивительно то, что Родину любить у многих считается зазорным»
Кирилл Немоляев предостерег девушек от гололедицы и телефонных будок
Lюstra Bar осветил путь «Моральному кодексу»
«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову
Скворцы Степанова feat. Гудтаймс «Фрисби» (интернет-релиз)
Историки и демография
«Мы можем вырастить честных людей, прошедших страшные испытания, тех, кто знает жизнь не из американских фильмов»
Группировка Свердловск «Пятничная» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации