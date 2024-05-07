Правительство РФ ушло в отставку

13:15 7.05.2024

Правительство России ушло в отставку. "Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России", — цитирует сообщение кабмина РИА Новости.

По конституции, правительство слагает полномочия перед вступившим в должность главой государства. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.

В соответствии с новыми правилами, премьер-министра назначит президент после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый глава правительства представит президенту свое видение структуры исполнительной власти и затем предложит Госдуме кандидатуры вице-премьеров и министров — кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала сказал, что Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового председателя правительства уже сегодня.