Во Владивостоке арестовали американского военнослужащего

08:33 7.05.2024

Во Владивостоке Первомайский суд 3 мая арестовал до 2 июля военнослужащего из США, который подозревается в краже, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судебной системы Приморского края.

Американца заподозрили в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК). Подробности не сообщеются. Он был задержан 2 мая.

По данным американских СМИ, речь идет о сержанте Гордоне Блэке, который служил в Южной Корее. По завершении командировки в эту страну по пути домой уже по собственной инициативе и без разрешения командования заехал в Россию к женщине, с которой у него был роман.

Российская сторона уведомила Госдепартамент США о его задержании.