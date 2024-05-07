Во Владивостоке арестовали американского военнослужащего

Во Владивостоке Первомайский суд 3 мая арестовал до 2 июля военнослужащего из США, который подозревается в краже, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судебной системы Приморского края.

Американца заподозрили в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК). Подробности не сообщеются. Он был задержан 2 мая.

По данным американских СМИ, речь идет о сержанте Гордоне Блэке, который служил в Южной Корее. По завершении командировки в эту страну по пути домой уже по собственной инициативе и без разрешения командования заехал в Россию к женщине, с которой у него был роман.

Российская сторона уведомила Госдепартамент США о его задержании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.05.2024, 16:50
    Гость: Старый

    Антуаша, а за какую землю вы пришли на труп бывшей "украины" воевать? Правильный ответ: тоже за землю России. Но есть нюанс, Петька...

  3. 07.05.2024, 15:47
    Гость: тд

    .. интересно а, на родине его могли убить за такое,при задержании... (как, Флойда по подозрению , оговору в оплатой якобы фальшивой купюрой)??!!

  5. 07.05.2024, 14:36
    Гость: Ха-ха-ха!

    Так он, оказывается, её же и обокрал, на 200 тыс. Дождалась таки прынца заграничного.

Все комментарии (22)
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