Во Владивостоке арестовали американского военнослужащего
Во Владивостоке Первомайский суд 3 мая арестовал до 2 июля военнослужащего из США, который подозревается в краже, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу судебной системы Приморского края.
Американца заподозрили в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК). Подробности не сообщеются. Он был задержан 2 мая.
По данным американских СМИ, речь идет о сержанте Гордоне Блэке, который служил в Южной Корее. По завершении командировки в эту страну по пути домой уже по собственной инициативе и без разрешения командования заехал в Россию к женщине, с которой у него был роман.
Российская сторона уведомила Госдепартамент США о его задержании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что вы все забыли на русских землях?
Антуаша, а за какую землю вы пришли на труп бывшей "украины" воевать? Правильный ответ: тоже за землю России. Но есть нюанс, Петька...
.. интересно а, на родине его могли убить за такое,при задержании... (как, Флойда по подозрению , оговору в оплатой якобы фальшивой купюрой)??!!
Здесь вам не тут,-В смысле в США воров не сажают??!!
Так он, оказывается, её же и обокрал, на 200 тыс. Дождалась таки прынца заграничного.