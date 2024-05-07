Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Инаугурация состоялась в Андреевском зале Кремля. Сначала солдаты президентского полка внесли в зал государственный флаг. А затем они же внесли в зал знак президента России и Конституцию. Солдаты проходили через три зала – Александровский, Георгиевский и затем входили в главный Андреевский зал. Затем в зал зашли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
После этого участникам инаугурации предложили посмотреть на экраны. На них показали Владимира Путина в рабочем кабинете в Кремле, затем он прошел по коридорам первого корпуса Кремля и спустился по лестнице к своему кортежу, где сел в свой Aurus. Путь кортежа в Кремле был украшен российскими триколорами. Затем он по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца поднялся в парадные залы и прошел через Александровский и Георгиевский залы в Андреевский зал Кремля.
После этого Владимир Путин принес присягу народу России, которая прописана в Конституции. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – приводят цитату из присяги «Ведомости». После принесения присяги председатель КС Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я думаю ЧТО ВЫ ПРОСТО РЕСПУБЛИКАНЕЦ И ПРОАМЕРИКАНЕЦ. и пытаетесь другим навязать свои проамериканские взгляды. А вы порпобуйте поищите человека котрый потянет лямку президента. Альтернативы путину нет.Как нет у твоих американцев альтернатив Байдену и Трампу. ТУТ РАБОТАТЬ НАДО НАДО. Это не штаны в гардеробе сменить. С чего ты сделал вывод,что американская политическая система лучшая? Прогнозируют,что в 2028 году на президентских выборах в США НИ ОДИН КАДИДАТ НЕ НАБЕРЕТ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫБОРЩИКОВ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НАВЫБЬОРЫ и в СШа начнется политический кризис.Янки не захотели голосовать за вашего Десантиса,Рамасвами,Никки Хейли. А кому они нужны в США? Вот тебе и изъян твоей обожаемой американской демократии. Янки невидят альтернатив Байдену и Трампу. У американцев своя история и менталитет,а урусских своя история и другой отличный от американского менталитет.
Кому-то свободная и богатая Россия, а кому-то шаурма из крысятины. Впрочем как везде.
А кто его назначил? И почему народ согласился участвовать в театрализованной постановке?
Только, что вышла новая серия навальнят о дворце Пу. Ты нужен навальнятам, не можешь без влажных фантазий о пульте управления фонтанами в гидродискотеке. Зачем ты здесь ухилянт?
В Белгород мечтают переехать, посольства РФ в США осаждают, говорят, что готовы погибнуть в Белгороде, но зато погибнуть богатыми и счастливыми!
Вот только не дают им посольства РФ такой возможности, говорят. что таджики гораздо более ценные мигранты, чем какие-то там амеры...