12:04 7.05.2024

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Инаугурация состоялась в Андреевском зале Кремля. Сначала солдаты президентского полка внесли в зал государственный флаг. А затем они же внесли в зал знак президента России и Конституцию. Солдаты проходили через три зала – Александровский, Георгиевский и затем входили в главный Андреевский зал. Затем в зал зашли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

После этого участникам инаугурации предложили посмотреть на экраны. На них показали Владимира Путина в рабочем кабинете в Кремле, затем он прошел по коридорам первого корпуса Кремля и спустился по лестнице к своему кортежу, где сел в свой Aurus. Путь кортежа в Кремле был украшен российскими триколорами. Затем он по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца поднялся в парадные залы и прошел через Александровский и Георгиевский залы в Андреевский зал Кремля.

После этого Владимир Путин принес присягу народу России, которая прописана в Конституции. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – приводят цитату из присяги «Ведомости». После принесения присяги председатель КС Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента России.