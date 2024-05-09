Карточки Зеленского и Порошенко пропали из розыскной базы МВД России

Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин

Карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко пропали из розыскной базы МВД России, пишет "Коммерсант".

4 мая стало известно, что Зеленский и Порошенко разыскиваются МВД России, но по каким статьям УК, не сообщалось.

Некоторые СМИ тогда сообщили, что в розыск украинских политиков объявило управление МВД по Донецкой народной республике. Позднее МВД России пояснило, что "является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске".

В украинском МИДе посчитали, что президента объявили в розыск, чтобы "привлечь внимание". Петр Порошенко сказал, что объявление в российских розыск — это "боевая награда" и "высокая оценка его действий в последние годы".

В Кремле сообщили, что Владимира Зеленского и Петра Порошенко объявили в розыск за преступления киевского режима.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.05.2024, 22:09
    Гость: Всё понятно!

    1. Весь земной шар - это Русский Мир, ибо большинство землян являются нормальными людьми. Поймают за нацистский жовто-блакитный задок в любой точке Земли.
    2. Дадут пожизненное вместо туго набитых мешков американской зелени.
    3. В шахтах Донбасса работы "заинтересованным" выше крыши хватит.

  5. 09.05.2024, 19:18
    Гость: Викторс

    Мне непонятно зачем это делается?
    Что меняется в этом ? Для обыкновенного человека ?
    Перед кем оправдывается?
    Перед родственниками убитыми ,перед адвокатами ,перед инопланетяне???

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