Карточки Зеленского и Порошенко пропали из розыскной базы МВД России

17:34 9.05.2024

Карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко пропали из розыскной базы МВД России, пишет "Коммерсант".

4 мая стало известно, что Зеленский и Порошенко разыскиваются МВД России, но по каким статьям УК, не сообщалось.

Некоторые СМИ тогда сообщили, что в розыск украинских политиков объявило управление МВД по Донецкой народной республике. Позднее МВД России пояснило, что "является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске".

В украинском МИДе посчитали, что президента объявили в розыск, чтобы "привлечь внимание". Петр Порошенко сказал, что объявление в российских розыск — это "боевая награда" и "высокая оценка его действий в последние годы".

В Кремле сообщили, что Владимира Зеленского и Петра Порошенко объявили в розыск за преступления киевского режима.