Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство

11:04 12.05.2024

Председатель правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры вице-премьеров и министров, пишет РБК.

Вице-премьеры



Первым вице-премьером предложено назначить бывшего главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом», — сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков. Он отметил, что именно технологическое лидерство в самых различных областях «способно стать мощным драйвером развития экономики».

В новом правительстве также появится профильный вице-премьер по транспорту — на этот пост предложили бывшего министра транспорта Виталия Савельева.

Беляков отметил, что Савельев «досконально знает отрасль», имеет «необходимый опыт и управленческий потенциал» для решения актуальных задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов. «В должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту», — заявил Беляков.

Вице-премьером стал бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Он занял место Виктории Абрамченко в связи с ее переходом на другую работу. Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию. «Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — сказал Беляков.

Вице-премьер Александр Новак в связи с переходом Андрея Белоусова на новую работу помимо сферы энергетики будет курировать экономблок.

Как отметил Беляков, у Новака есть нужный управленческий опыт: он долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и госслужбе, в том числе был замминистра финансов.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Под его координацию перейдет цифровое развитие и связь, а также Федеральная антимонопольная служба.

К курируемым вице-премьером Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь, работу которых раньше координировала вице-премьер Татьяна Голикова. Также Чернышенко продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Вице-премьер Татьяна Голикова продолжит курировать работу Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.

«Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей», — сказал Беляков. Он отметил, что Голикова много лет курировала социальную политику, развитие институтов и программ поддержки и защиты людей. Она «глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений» и имеет «колоссальный опыт системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей». «Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления», — резюмировал Беляков.

За Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным предложено сохранить должности вице-премьеров.

Министры



Минтранс — губернатор Курской области Роман Старовойт.

Старовойт с 2012 по 2018 год руководил Росавтодором, в 2019-м возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Как отметил Беляков, губернатор «знает отрасль изнутри» и у него есть «большой политический и управленческий опыт». Курскую область он возглавил в 2019-м, с начала военной операции на Украине регион столкнулся с регулярными обстрелами и атаками дронов со стороны ВСУ.

Минпромторг — губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии. Беляков назвал его «квалифицированным и сильным управленцем», который обеспечил «развитие экономики промышленности» Калининградской области и понимает стоящие на повестке задачи и решения.

Минэнерго — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Цивилев возглавляет регион с 2018 года. С 2020-го — член президиума Государственного совета России, где возглавляет комиссию по направлению «Энергетика».

Минсельхоз — первый замглавы ведомства Оксана Лут.

В ведомстве Лут работает с 2018 года, через три года стала первым замминистра. До этого была одним из руководителей в Россельхозбанке.

Минспорт — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, Дегтярев возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Свои посты сохранят главы следующих ведомств:

Минздрав — Михаил Мурашко ,

, Минкультуры — Ольга Любимова ,

, Минпросвещения — Сергей Кравцов ,

, Минобрнауки — Валерий Фальков ,

, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков ,

, Минприроды — Александр Козлов ,

, Минцифры — Максут Шадаев ,

, Минстрой — Ирек Файзуллин ,

, Минтруд — Антон Котяков ,

, Минфин — Антон Силуанов ,

, Минэкономразвития — Максим Решетников.



Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров — 14 мая.

Их назначение впервые пройдет по новой процедуре: в соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию Госдума утверждает как кандидатуру самого премьера, так и кандидатуры вице-премьеров и министров (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста). Ранее она эти кандидатуры согласовывала. После утверждения кандидатур Госдумой вице-премьеров и министров назначает президент.

Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа назначаются после консультаций с Советом Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко говорила, что глава государства может представить их кандидатуры в Совфед до 15 мая.