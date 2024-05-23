Замглавы Генштаба Шамарин арестован по делу о крупной взятке
В Москве 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил России - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщает "Интерфакс".
"Постановлением суда от 22 мая 2024 года в отношении Шамарина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказали агентству в пресс-службе суда.
Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).
От других комментариев в суде воздержались, сославшись на следственную тайну.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Шамарину вменяется взяточничество при заключении государственных контрактов и что его доставили на допрос по уголовному делу.
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Одни ветхие. Генерация лайна всплывет в системе лучше всех.
„Один нечестный бухгалтер страшнее армии неприятеля.“
Каков правитель народа, таковы и служащие при нем.
Что-то уж слишком неладно в "Королевстве МО-вском".
И это последняя "находка" или -"ждите- новых" посадок?
Интересно за что ликвидировали Рагожина....