Замглавы Генштаба Шамарин арестован по делу о крупной взятке

13:24 23.05.2024

В Москве 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал начальника Главного управления связи Вооруженных сил России - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщает "Интерфакс".

"Постановлением суда от 22 мая 2024 года в отношении Шамарина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказали агентству в пресс-службе суда.

Шамарину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

От других комментариев в суде воздержались, сославшись на следственную тайну.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Шамарину вменяется взяточничество при заключении государственных контрактов и что его доставили на допрос по уголовному делу.