"В РПЦ возмутились картинкой храма Василия Блаженного с полумесяцами"

20:04 26.06.2025

Изображение собора Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов появилось на обложке группы «Московские мусульмане» в соцсети «ВКонтакте». Внимание на картинку обратил митрополит РПЦ Леонид (Горбачев), пишет RTVI.

«И как это понимать!? Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы», — написал священник.

Он выразил надежду на то, что «органам правопорядка <…> всё видно».

«Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается глумливыми рисунками в символ поражения. Доколе!?» — задался вопросом митрополит.

После того, как пост митрополита распространился в интернете, аватарку в сообществе «Московские мусульмане» поменяли. Также там опубликовали пост, в котором утверждается, что фотография была удалена, потому что она «задевает чувства» верующих христиан.

«Эту фотографию меня попросили выставить русские мусульмане, которые приняли ислам <…>. <…> Признаем ошибки и мы осознали и убрали», — говорится в публикации.

Неназванный автор поста добавил, что вызвавшую скандал картинку опубликовали около месяца назад. По его словам, он не видел в этом «никакого оскорбления», но отметил необходимость признать, что «это ошибка», потому что «изменены атрибуты церкви».

Спустя несколько часов администратор группы «Московские мусульмане» опубликовал еще один пост, посвященный ситуации. В нем говорится, что некоторые пользователи написали сообщения с призывами «оставить Москву в покое» и уехать на родину.

Автор поста предложил подписчикам обратиться к «главному командующему этой страны», президенту Владимиру Путину.

«Если вы хотите войну, <…> то обратитесь так же к вашему руководству и изъявите желание к этому, мы готовы к любому исходу дела. <…> Мы народ воинственный», — говорится в публикации.