Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане
Россия первой в мире официально признала власть талибов* в Афганистане. Как сообщили ТАСС в МИД РФ, Москва признает Исламский эмират Афганистан.
Речь идет о втором режиме талибов, которые с августа 2021 года вернули контроль над Афганистаном и восстановили Исламский Эмират, пишет Lenta.ru.
1 июля в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Мовлави Гуль Хасан. Дипломат стал первым послом в России, назначенным при нахождении у власти движения «Талибан». 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.
Введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве впервые после прихода движения к власти в 2021 году.
* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России исключено из реестра террористических организаций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эти по шее наваляют по-круче чем Азери
Странноватых, мягко выражаясь, людей, которые даже шахматы считают нарушением шариата, а шариат у них превыше всяких светских законов, поспрашать насчет их оценки активного участия талибов в чеченских войнах?
Я понимаю, что русофобской власти РФ толпа фанатичных бородачей, готовых резать неверных за любое отклонение от шариата - это просто мечта, но палка-то о двух концах! Талибы, например, с восторгом восприняли госпереворот в Сирии и отправили свои официальные поздравления новой власти - хазары уверены, что они для талибов чем-то отличаются от шурави? Таки напрасно, напрасно...
Теперь стоит ожидать появления в России новой структурной единицы - Министерства добродетели и предотвращения порока.В какой же мрак запихивают страну!
Есть смысл или какой-нибудь шантаж уже от афгани?