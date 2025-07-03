23:45 3.07.2025

Россия первой в мире официально признала власть талибов* в Афганистане. Как сообщили ТАСС в МИД РФ, Москва признает Исламский эмират Афганистан.

Речь идет о втором режиме талибов, которые с августа 2021 года вернули контроль над Афганистаном и восстановили Исламский Эмират, пишет Lenta.ru.

1 июля в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Мовлави Гуль Хасан. Дипломат стал первым послом в России, назначенным при нахождении у власти движения «Талибан». 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

Введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве впервые после прихода движения к власти в 2021 году.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России исключено из реестра террористических организаций.