В Москве найден мертвым вице-президент «Транснефти» Бадалов

В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Топ-менеджеру было 62 года. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, тело мужчины было найдено под окнами дома на Рублевском шоссе. «Предварительная причина гибели — самоубийство»,— заявил собеседник агентства.

Следственные органы СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой будут принимать процессуальное решение — возбуждение уголовного дела о доведении до самоубийства (об убийстве) или отказ в этом, пишет «Коммерсант».

По имеющимся данным, Бадалов упал с высоты 17 этажа. Источник уточнил, что он «испытывал проблемы со здоровьем и проходил очередное обследование».

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент ЧП в квартире находились жена и две дочери Бадалова. Сейчас с ними работают психологи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 04.07.2025, 19:41
    Гость: stalker

    Ага, богатому и успешному вице-президенту "Транснефти" жить надоело. Настолько, что он с 17 этажа элитной недвижимости выбросился.

Все комментарии (36)
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