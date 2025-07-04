В Москве найден мертвым вице-президент «Транснефти» Бадалов
В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Топ-менеджеру было 62 года. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, тело мужчины было найдено под окнами дома на Рублевском шоссе. «Предварительная причина гибели — самоубийство»,— заявил собеседник агентства.
Следственные органы СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой будут принимать процессуальное решение — возбуждение уголовного дела о доведении до самоубийства (об убийстве) или отказ в этом, пишет «Коммерсант».
По имеющимся данным, Бадалов упал с высоты 17 этажа. Источник уточнил, что он «испытывал проблемы со здоровьем и проходил очередное обследование».
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент ЧП в квартире находились жена и две дочери Бадалова. Сейчас с ними работают психологи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В России за четыре года погибли 27 топ-менеджеров.
Слишком много
Интересно, кому нибудь его жалко? Ну кроме близких родственников.
Ага, богатому и успешному вице-президенту "Транснефти" жить надоело. Настолько, что он с 17 этажа элитной недвижимости выбросился.
и дочери требовали срочно Куршавель. Обычная семейная разборка.