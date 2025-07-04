В Москве найден мертвым вице-президент «Транснефти» Бадалов

11:13 4.07.2025

В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Топ-менеджеру было 62 года. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, тело мужчины было найдено под окнами дома на Рублевском шоссе. «Предварительная причина гибели — самоубийство»,— заявил собеседник агентства.

Следственные органы СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой будут принимать процессуальное решение — возбуждение уголовного дела о доведении до самоубийства (об убийстве) или отказ в этом, пишет «Коммерсант».

По имеющимся данным, Бадалов упал с высоты 17 этажа. Источник уточнил, что он «испытывал проблемы со здоровьем и проходил очередное обследование».

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент ЧП в квартире находились жена и две дочери Бадалова. Сейчас с ними работают психологи.