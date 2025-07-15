Медведев: Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа

12:53 15.07.2025

Высказывания лидера США Дональда Трампа 14 июля представляют собой декоративный ультиматум в адрес Москвы, который она даже не заметила, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в X. Запись оставлена на английском языке.

Это первая официальная реакция Москвы на вчерашние заявления из Вашингтона.

"Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - приводит слова Медведева ТАСС.