Медведев: Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа

Высказывания лидера США Дональда Трампа 14 июля представляют собой декоративный ультиматум в адрес Москвы, который она даже не заметила, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в X. Запись оставлена на английском языке.

Это первая официальная реакция Москвы на вчерашние заявления из Вашингтона.

"Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - приводит слова Медведева ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2025, 19:50
    Гость: корнет

    Настолько "не заметили", что высказались и Песков, и Лавров. Да и сам Медведев... .
    Товарисч в изменённом состоянии сознания?

  2. 15.07.2025, 19:15
    Гость: ....

    Нникем незамеченный Медведев незаметно ответил на незаметный для него ультиматум.
    Полный стелс-экшен!
    А не похоже ли это всё на заявление ТАСС от 15.05.41? Тогда наше руководство, в ответ на явные признаки подготовки "партнëров" к большому пинку, встало в позу страуса и "попросило" некое телеграфное агенство что-то там невнятное пробухтеть, так, на всякий случай?
    Дежа-вю, либо закон парности?

  3. 15.07.2025, 18:56
    Гость: Иранец

    Вообще - то во всём мире думают что Путин виноват в исчезновение более миллиона славян , подлый Трамп говорит чем меньше славят тем больше свежий воздух над Америкой.Если демография пойдёт таким темпом , то к 2050 году русских в РФ будет меньше 40% населения .

  5. 15.07.2025, 18:06
    Гость: плюшевый ремба

    Не только отжег в стиле "Три дня я гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны", он еще и расписался в своем полном невосприятии реальности: он заявил "Россия его не заметила", в то время как рупор Кремля Песков сообщил "Заявления президента США весьма серьезные".
    Как-то невольно возникает вопрос относительно адекватности чела на должности "Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации"...

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