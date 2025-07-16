Минсельхоз предложил закрепить цену на яйца

13:10 16.07.2025

В Министерстве сельского хозяйства РФ рассматривают возможность введения долгосрочных контрактов с фиксированной ценой на куриные яйца. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, комментируя снижение рентабельности в отрасли.

По данным министерства, производство куриных яиц в стране продолжает расти: в январе—мае 2025 года сельхозпредприятия выпустили 16,5 млрд штук, что на 6,1% превышает показатели за тот же период прошлого года. На динамику цен влияет как увеличение объёмов, так и традиционное летнее снижение стоимости, добавили в Минсельхозе.

Ведомство подчеркнуло, что важно сохранять баланс между интересами производителей и потребителей. Рентабельность производства остаётся ключевым фактором устойчивости отрасли.

«Расширение использования долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием может стать эффективным инструментом для стабилизации стоимости. Это снизит риски ценовых колебаний как для аграриев, так и для ритейлеров», — уточнили в министерстве, добавив, что соблюдение таких условий должно быть юридически закреплено.

Сейчас профильное ведомство совместно с представителями отрасли прорабатывает возможные механизмы реализации данной инициативы.