В Воронеже дрон повредил дом, пострадали трое подростков
Во время атаки беспилотников пострадал жилой дом в Левобережном районе Воронежа — обломки одного из дронов повредили многоэтажку, сообщил губернатор Александр Гусев.
В результате инцидента травмы получили трое подростков. Два мальчика 2009 и 2013 года рождения госпитализированы с травмами головы и ссадинами. Девочка того же года рождения получила порезы на руках и ногах.
По данным властей, повреждены по меньшей мере четыре квартиры — в одной выбило оконную раму и обрушилась часть стены. Для жителей пострадавшего подъезда организовано временное размещение.
Как сообщил Гусев, в городе и его окрестностях силами ПВО были уничтожены не менее пяти беспилотников. Угроза повторной атаки, введённая накануне вечером, по-прежнему сохраняется.
Напомним, что 15 июля Воронеж уже подвергался атаке дронов: удары пришлись по Центральному и Коминтерновскому районам. Тогда пострадали более 100 квартир, повреждены семь жилых домов, хозпостройка и 14 автомобилей. Мэр Сергей Петрин сообщил о 27 пострадавших, один из которых скончался в больнице.
Комментарии читателей Оставить комментарий
там насчет буферных зон?
Как тебе ЭТО,господин Трампон ?
Ах да...это "другое"...
не война, то что?
"Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих".
"По данным властей, повреждены по меньшей мере четыре квартиры — в одной выбило оконную раму и обрушилась часть стены" - да легкомоторный самолет при столкновении таких повреждений не нанесет, тут явно не "обломки одного из дронов повредили", а вполне штатно сработал заряд!