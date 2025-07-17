В Воронеже дрон повредил дом, пострадали трое подростков

Во время атаки беспилотников пострадал жилой дом в Левобережном районе Воронежа — обломки одного из дронов повредили многоэтажку, сообщил губернатор Александр Гусев.

В результате инцидента травмы получили трое подростков. Два мальчика 2009 и 2013 года рождения госпитализированы с травмами головы и ссадинами. Девочка того же года рождения получила порезы на руках и ногах.

По данным властей, повреждены по меньшей мере четыре квартиры — в одной выбило оконную раму и обрушилась часть стены. Для жителей пострадавшего подъезда организовано временное размещение.

Как сообщил Гусев, в городе и его окрестностях силами ПВО были уничтожены не менее пяти беспилотников. Угроза повторной атаки, введённая накануне вечером, по-прежнему сохраняется.

Напомним, что 15 июля Воронеж уже подвергался атаке дронов: удары пришлись по Центральному и Коминтерновскому районам. Тогда пострадали более 100 квартир, повреждены семь жилых домов, хозпостройка и 14 автомобилей. Мэр Сергей Петрин сообщил о 27 пострадавших, один из которых скончался в больнице.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 17.07.2025, 09:13
    Гость: ребятки совсем за идиотов людей держат?

    "По данным властей, повреждены по меньшей мере четыре квартиры — в одной выбило оконную раму и обрушилась часть стены" - да легкомоторный самолет при столкновении таких повреждений не нанесет, тут явно не "обломки одного из дронов повредили", а вполне штатно сработал заряд!

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