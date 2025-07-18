IT-миллиардера Сергея Мацоцкого заочно арестовали по делу о даче взятки

14:22 18.07.2025

IT-миллиардер, сооснователь компании IBS и холдинга «ГС-Инвест» Сергей Мацоцкий объявлен в международный розыск. Ему инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу, сообщает «Коммерсант».

Накануне Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. По вменяемой статье (ч. 5 ст. 291 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сергей Мацоцкий создал IBS совместно с предпринимателем Анатолием Карачинским в 1992 году. В 2020 году миллиардер вышел из бизнеса и создал «ГС-Инвест». С 2020 по 2022 годы Сергей Мацоцкий входил в советы директоров «Альфа-Банка» и «Билайна» (ПАО «Вымпелком»). В августе 2022 года предприниматель занял 18-ю строчку в перечне IT-миллиардеров России, его состояние оценили в более чем 14,5 млрд руб.