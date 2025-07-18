IT-миллиардера Сергея Мацоцкого заочно арестовали по делу о даче взятки

IT-миллиардер, сооснователь компании IBS и холдинга «ГС-Инвест» Сергей Мацоцкий объявлен в международный розыск. Ему инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу, сообщает «Коммерсант».

Накануне Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. По вменяемой статье (ч. 5 ст. 291 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сергей Мацоцкий создал IBS совместно с предпринимателем Анатолием Карачинским в 1992 году. В 2020 году миллиардер вышел из бизнеса и создал «ГС-Инвест». С 2020 по 2022 годы Сергей Мацоцкий входил в советы директоров «Альфа-Банка» и «Билайна» (ПАО «Вымпелком»). В августе 2022 года предприниматель занял 18-ю строчку в перечне IT-миллиардеров России, его состояние оценили в более чем 14,5 млрд руб.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.07.2025, 19:48
    Гость: Старый

    Вы смотрите в корень, браво. "IT"-бизнес - это распилы и откаты и лишь иногда пару строчек кода. Именно поэтому у нас нет ничего своего, того, что заинтересовало бы кого-то вне России.

  5. 18.07.2025, 19:08
    Гость: Вот только не надо поднимать национальный вопрос

    Если потомок обезьяны похож в профиль и анфас на крокодила, это ещё не говорит о том что оно земноводное.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
© KM.RU
В России предложили ужесточить допуск к вождению людей старше 60 лет
Трамп дал России 50 дней на урегулирование украинского конфликта
Благовещенск первым полностью запретил электросамокаты
Митинг КПРФ © KM.RU
Национальная Россия и Ленин: необходимость синтеза
Избранное
Посев (Егор Летов) «Дождь в казарме»
«Приключения Электроников», 14 сентября, «ГлавКлуб»
Скворцы Степанова feat. Евгений Маргулис «Наташа мама Маши» (интернет-сингл)
Лидер «Северного Флота» вспомнил о прадеде, гонявшем революционеров
«Вся суть "величия" Горбачева выражена в одной позорной фотографии, или Как Scorpions Горбачева от всего "свободного мира" отблагодарили»
Выборы-2021: Следственный комитет выяснит, кто мухлюет?
Не надоело дурить народ? Снова нефть дешевеет, а бензин дорожает
Чарльз Дарвин и Адам Смит снова в бою
Творческий гений И.К. Айвазовского
«Тест для российской государственности: политические лидеры Кавказа сплотились и на полном серьёзе рассчитывают подавить общественность России»
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации