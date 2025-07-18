IT-миллиардера Сергея Мацоцкого заочно арестовали по делу о даче взятки
IT-миллиардер, сооснователь компании IBS и холдинга «ГС-Инвест» Сергей Мацоцкий объявлен в международный розыск. Ему инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу, сообщает «Коммерсант».
Накануне Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. По вменяемой статье (ч. 5 ст. 291 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сергей Мацоцкий создал IBS совместно с предпринимателем Анатолием Карачинским в 1992 году. В 2020 году миллиардер вышел из бизнеса и создал «ГС-Инвест». С 2020 по 2022 годы Сергей Мацоцкий входил в советы директоров «Альфа-Банка» и «Билайна» (ПАО «Вымпелком»). В августе 2022 года предприниматель занял 18-ю строчку в перечне IT-миллиардеров России, его состояние оценили в более чем 14,5 млрд руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да?
Вы смотрите в корень, браво. "IT"-бизнес - это распилы и откаты и лишь иногда пару строчек кода. Именно поэтому у нас нет ничего своего, того, что заинтересовало бы кого-то вне России.
Очередной передел собственности. А может просто отжим бизнеса.
Так я тоже заочно арестовываю Трампа. Смешно.
Если потомок обезьяны похож в профиль и анфас на крокодила, это ещё не говорит о том что оно земноводное.