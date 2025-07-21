Депутаты предложили повысить порог долга для ограничения выезда из России

В Госдуме подготовлен законопроект, предполагающий увеличение минимального размера задолженности, при котором гражданам и индивидуальным предпринимателям может быть ограничен выезд за границу. Об этом сообщил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пишет РБК.

Согласно инициативе, планируется повысить порог с действующих 30 тыс. до 90 тыс. рублей. В случае, если предписание об уплате долга остается неисполненным в течение двух месяцев, ограничение будет вводиться при задолженности от 30 тыс. рублей — вместо нынешних 10 тыс. рублей.

Как поясняется в сопровождающих документах, действующие нормы утратили актуальность: минимальный размер оплаты труда, на который ориентировались при принятии соответствующего закона в 2017 году, составлял тогда 7,5 тыс. рублей, а к 2025 году вырос до 22,5 тыс. рублей, что делает пересмотр параметров необходимым.

Авторы инициативы отмечают, что при текущих условиях под ограничения могут попадать добросовестные граждане, не имеющие возможности своевременно урегулировать задолженность, например, из-за проживания не по месту регистрации и, как следствие, неосведомлённости о возбуждении административного дела.

Проект не предусматривает изменений в отношении долгов, связанных с алиментами, компенсацией за утрату кормильца, имущественным вредом и моральным ущербом — на такие обязательства новое регулирование распространяться не будет.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2025, 12:50
    Гость: Слово и Дело

    Никаких смехотворных "порогов".Если весьма вероятный пройдоха вознамерился жировать за большие деньги где-бы-то ни было - брать тут-же под арест в долговую турму,через сутки все долги будет ОПЛАЧЕНЫ с гарантией,будьте уверены на все 100%.А 2-3 % кто не оплатит - поработают месяца 3 в каменоломне.Или на дорожных или бетонных работах.
    Да,вот так вот.

  4. 21.07.2025, 11:39
    Гость: Юляша

    \\\\надо, если должен, не впускать назад, пока долг не оплатят...\\\\
    АГА.И все сдристулянты-смакаревичи сразу превратятся в мучеников-невозвращенцев - мол и хотели бы взад,да за долги не пущають !

  5. 21.07.2025, 11:20
    Гость: ИиП

    — Если хотите, вы можете уйти.
    — Тогда я, пожалуй, пойду.
    — Но учтите — у нас длинные руки!
    — Тогда я, пожалуй, останусь...

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Трамп дал России 50 дней на урегулирование украинского конфликта
Митинг КПРФ © KM.RU
Национальная Россия и Ленин: необходимость синтеза
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа
© KM.RU, Алексей Белкин
Госдума рассмотрит штрафы за поиск экстремистского контента в интернете
Избранное
Кирилл Немоляев предостерег девушек от гололедицы и телефонных будок
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
Эта старая, старая, новая ставка: повышение ставки Центробанка сразу на 0,5 процента – вопрос фактически решённый
Paradox «Heresy II. End of Legend»
Сергей Черняховский. Лукавство лукавой экономики
Рецензия на фильм ужасов «Скрежет»: все нынче любят бессловесных
Виталий Дубинин «Бал-маскарад»
Megalodont «Pseudo-environment»
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
Leo Solovyev «Танцуй» (рецензия на интернет-сингл)
«Формализм - государственная беда»: на чьей совести зверские преступления педофилов
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации