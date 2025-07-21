Депутаты предложили повысить порог долга для ограничения выезда из России

08:10 21.07.2025

В Госдуме подготовлен законопроект, предполагающий увеличение минимального размера задолженности, при котором гражданам и индивидуальным предпринимателям может быть ограничен выезд за границу. Об этом сообщил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пишет РБК.

Согласно инициативе, планируется повысить порог с действующих 30 тыс. до 90 тыс. рублей. В случае, если предписание об уплате долга остается неисполненным в течение двух месяцев, ограничение будет вводиться при задолженности от 30 тыс. рублей — вместо нынешних 10 тыс. рублей.

Как поясняется в сопровождающих документах, действующие нормы утратили актуальность: минимальный размер оплаты труда, на который ориентировались при принятии соответствующего закона в 2017 году, составлял тогда 7,5 тыс. рублей, а к 2025 году вырос до 22,5 тыс. рублей, что делает пересмотр параметров необходимым.

Авторы инициативы отмечают, что при текущих условиях под ограничения могут попадать добросовестные граждане, не имеющие возможности своевременно урегулировать задолженность, например, из-за проживания не по месту регистрации и, как следствие, неосведомлённости о возбуждении административного дела.

Проект не предусматривает изменений в отношении долгов, связанных с алиментами, компенсацией за утрату кормильца, имущественным вредом и моральным ущербом — на такие обязательства новое регулирование распространяться не будет.