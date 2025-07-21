Доля компаний, готовых к сокращениям в России, выросла почти вдвое

С начала 2025 года в России заметно возросло число компаний, планирующих увольнение сотрудников, одновременно снизились ожидания роста заработной платы. Об этом говорится в новом докладе Банка России, посвящённом ситуации в региональной экономике.

По данным регулятора, в январе лишь 6,9% предприятий допускали сокращение штата, к июню эта доля достигла 11,5%. При этом большинство работодателей (65%) намерены сохранить текущий уровень занятости — против 62% в начале года. Такая динамика особенно выражена в отраслях добычи ресурсов, машиностроения и фармацевтики. ЦБ объясняет изменения в настроениях бизнеса падением спроса на продукцию.

В ряде компаний уже начались меры по оптимизации: сотрудников переводят на неполный рабочий день или отправляют в отпуск вне установленного графика. В качестве примера приводится крупное предприятие по производству сельхозтехники, где ежегодные отпуска были перенесены с конца лета на июнь. Это, как отмечается в документе, должно помочь удержать персонал и сократить издержки на фоне просевших продаж.

Одновременно ухудшились и настроения бизнеса в отношении повышения зарплат. Если в начале года 84% работодателей рассчитывали на увеличение оплаты труда, то в июне — уже только 71%. Кроме того, медианный прогноз по росту зарплат снизился с 8,4% до 5,3%. Снижение ожиданий зафиксировано практически во всех ключевых секторах — торговле, добывающей и химической промышленности, строительстве, АПК.

Тем не менее, компании, которые планируют индексировать зарплаты, объясняют это острой нехваткой кадров и невозможностью автоматизировать часть функций.

ЦБ также отмечает признаки стабилизации на рынке труда: темпы роста количества вакансий замедляются, а конкуренция за рабочие места становится умеренной в большинстве регионов. Исключение составляют области вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, где сохраняется нехватка соискателей.

Несмотря на изменения, уровень безработицы в России остаётся на исторически низком уровне — по итогам мая он составил 2,2%, подчёркивается в докладе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.07.2025, 13:55
    Гость: Paul

    Дезертирам и уклонистам - полная конфискация ипотеки и имущества у всей фамилии.Солидарная ответственность.

  4. 21.07.2025, 12:15
    Гость: тебе надо или воюй идиот!

    Сомневаюсь что такие как ты сидят в окопе ,такие как ты только травлей занимаюся .

  5. 21.07.2025, 12:10
    Гость: Игемон

    Дармоедов - миллионы даже в одной Москве.Всех - НА ФРОНТ !+ всякие охранные конторы,и прочая дармоедская шушера - всех на фронт немедленно,офисное бабье - в санитарки,прачки,стряпухи,работы всем хватит.Идет Война,хватит привычно жировать !Или хотите опять дождаться белоглазых скандинавско-прибалтийских упырей на пороге СПБ ?А потом и пшеков с бендер-СС у стен Москвы ???ПРОСНИТЕСЬ,ребьята !

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